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Над пятью регионами России и Черным морем сбили почти 80 БПЛА. Военная операция, день 1157-й

Средства ПВО сбили 59 украинских беспилотников над Крымом, 11 над акваторией Черного моря, четыре над Белгородской областью, два над Курской, два над Нижегородской, один над Ивановской. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова заключить сделку по урегулированию украинского кризиса, но сначала нужно завершить работу над аспектами. По данным CNN, союзники США обеспокоены планом американского президента Дональда Трампа, который включает территориальные уступки со стороны Украины. Газета.Ru ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:40 Ночью Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропорта в Нижнем Новгороде.

08:37 Бойцы «Днепра» распространяют инструкции для сдачи в плен солдат ВСУ через бот обратной связи — ТАСС.

08:33 Великобритания все же может отказаться от идеи отправки миротворцев на Украину, выяснил The Times.

08:30 Трамп — единственный мировой лидер, признавший необходимость устранения коренных причин украинского кризиса, заявил Лавров.

08:26.

08:24 ❗️Россия наносит на Украине удары исключительно по военным целям или гражданским целям, используемым военными, обозначил глава МИД Сергей Лавров в интервью CBS.

08:13 По данным CNN, союзники США обеспокоены планом американского президента Дональда Трампа, который включает территориальные уступки со стороны Украины:

«Некоторые союзники США крайне встревожены программой, которую администрация Трампа продвигает для прекращения конфликта на Украине».

08:07 ⚡️В Минобороны сообщили, что в период с 20:10 до 06:00 средства ПВО сбили 79 украинских беспилотников: 59 над Крымом, 11 над акваторией Черного моря, четыре над Белгородской областью, два над Курской, два над Нижегородской, один над Ивановской.

08:03.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1157-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.