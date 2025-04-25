Над пятью регионами России и Черным морем сбили почти 80 БПЛА. Военная операция, день 1157-й

Средства ПВО сбили 59 украинских беспилотников над Крымом, 11 над акваторией Черного моря, четыре над Белгородской областью, два над Курской, два над Нижегородской, один над Ивановской. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова заключить сделку по урегулированию украинского кризиса, но сначала нужно завершить работу над аспектами. По данным CNN, союзники США обеспокоены планом американского президента Дональда Трампа, который включает территориальные уступки со стороны Украины. Газета.Ru ведет хронику событий.