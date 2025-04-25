Над пятью регионами России и Черным морем сбили почти 80 БПЛА. Военная операция, день 1157-й

08:40 Ночью Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропорта в Нижнем Новгороде.
08:37 Бойцы «Днепра» распространяют инструкции для сдачи в плен солдат ВСУ через бот обратной связи — ТАСС.
08:33 Великобритания все же может отказаться от идеи отправки миротворцев на Украину, выяснил The Times.
08:30 Трамп — единственный мировой лидер, признавший необходимость устранения коренных причин украинского кризиса, заявил Лавров.
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08:24 ❗️Россия наносит на Украине удары исключительно по военным целям или гражданским целям, используемым военными, обозначил глава МИД Сергей Лавров в интервью CBS.
08:13 По данным CNN, союзники США обеспокоены планом американского президента Дональда Трампа, который включает территориальные уступки со стороны Украины:
«Некоторые союзники США крайне встревожены программой, которую администрация Трампа продвигает для прекращения конфликта на Украине».
08:07 ⚡️В Минобороны сообщили, что в период с 20:10 до 06:00 средства ПВО сбили 79 украинских беспилотников: 59 над Крымом, 11 над акваторией Черного моря, четыре над Белгородской областью, два над Курской, два над Нижегородской, один над Ивановской.
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08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1157-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.