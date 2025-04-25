Главные новости 25 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 апреля 2025 года.
Лавров заявил о готовности России заключить сделку по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS сказал, что Кремль готов к заключению соглашения по урегулированию украинского кризиса, но при условии согласования отдельных пунктов договора. Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сделку по Украине заключат в ближайшее время.
Кир Стармер спрогнозировал срок прекращения огня на Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предположил, что режим прекращения огня на Украине удастся установить к лету. Глава британского правительства также призвал Европу следовать тем же курсом в отношении урегулирования украинского кризиса, что и США, и не отказываться от связей с Вашингтоном.
Индия начала водную блокаду Пакистана
Индия закрыла четыре шлюза на реке Инд, перекрыв поток воды в сторону Пакистана. Ранее правительство Исламской Республики предупреждало, что воспримет остановку или перенаправление течения Инда как акт войны. Конфликт между странами нарастает после теракта в Кашмире, где погибли 27 человек.
Президент Сербии предложил провести саммит с Путиным и Трампом
Сербский президент Александр Вучич выступил с инициативой провести всемирный саммит в Белграде с участием лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Также глава Сербии намерен пригласить на глобальный форум Эммануэля Макрона, Джорджу Мелони, Фридриха Мерца и других политиков.
Сейсмолог предсказал разрушительное землетрясение в Турции
Профессор сейсмологии, член Совета ученых стамбульской мэрии Халюк Эйидоган считает, что в Турции вскоре может произойти землетрясение, последствия которого коснутся 25 млн человек. По прогнозам специалиста, подземные толчки могут наблюдаться в Стамбуле и ближайших провинциях.