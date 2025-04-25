Главные новости 25 апреля 2025 года

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предположил, что режим прекращения огня на Украине удастся установить к лету. Глава британского правительства также призвал Европу следовать тем же курсом в отношении урегулирования украинского кризиса, что и США, и не отказываться от связей с Вашингтоном.