Игорь Кобзев заявил о решении участвовать в выборах губернатора Иркутской области

«Я принял решение участвовать в выборах не из-за личных амбиций, а потому что есть поддержка людей, поддержка президента и остаётся ещё много задач, требующих решения, и долгосрочных проектов, которые мы вместе с вами начали. Оценку нашей пятилетней работы жители региона дадут в сентябре. Но скажу вам совершенно искренне: для меня и моей команды это будет самая важная оценка», — сообщил Игорь Кобзев.