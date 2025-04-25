Игорь Кобзев заявил о решении участвовать в выборах губернатора Иркутской области, которые состоятся осенью текущего года. Ранее его выдвижение поддержал президент России Владимир Путин, пишет ИА IrkutskMedia.
«Я принял решение участвовать в выборах не из-за личных амбиций, а потому что есть поддержка людей, поддержка президента и остаётся ещё много задач, требующих решения, и долгосрочных проектов, которые мы вместе с вами начали. Оценку нашей пятилетней работы жители региона дадут в сентябре. Но скажу вам совершенно искренне: для меня и моей команды это будет самая важная оценка», — сообщил Игорь Кобзев.
Ранее партия «Единая Россия» заявила о поддержке Игоря Кобзева на выборах главы региона, которые пройдут осенью 2025 года в единый день голосования. Об этом сообщил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета федерации Владимир Якушев в ходе форума муниципальных депутатов, который прошел в Иркутске.