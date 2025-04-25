Армия и полиция Молдовы получили от ЕС спецснаряжение, Кая Каллас одобрила

«Мы благодарны, что в 2021 году ЕС запустил платформу European Peace Facility. В то же время Совет Европы одобрил первую финансовую помощь в размере семи миллионов евро для системы обороны Республики Молдова. Часть оборудования и технологий, приобретенных при этой поддержке, была представлена ​​сегодня. Я выражаю благодарность странам ЕС, которые посредством этого инструмента способствуют укреплению мира и безопасности в регионе. Вместе с нашими европейскими партнерами мы строим более безопасную Молдову», — заявил глава Минобороны.