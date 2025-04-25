Армия и полиция Молдовы получили от ЕС спецснаряжение, Кая Каллас одобрила

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. В ходе официального визита в Кишинев замглавы Европейской комиссии верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас присутствовала на презентации предоставленных ЕС в рамках проекта «Механизм комплексного реагирования для Украины» и платформы Европейского фонда мира снаряжения для армии и полиции Молдовы.
В мероприятии приняли участие представители Министерства внутренних дел, Министерства обороны, делегации ЕС в Молдове, другие официальные лица.
В комплект помощи входит оснащение для полицейского спецназа Fulger: мобильный командный пункт, бронежилеты, защитные каски, специальная техника, программное обеспечение и средства связи. Параллельно Национальная армия представила снаряжение для саперов, полностью оборудованный полевой госпиталь, современные машины скорой помощи, беспилотники и робота-сапера.
«Это значительный вклад в укрепление безопасности Республики Молдова путем укрепления возможностей реагирования внутренних сил безопасности на возросший уровень гибридных угроз», — заявила министр внутренних дел Даниэла Мисаил-Никитин.
Министр обороны Анатолие Носатый подчеркнул ценность поддержки, оказываемой через Европейский фонд мира.
«Мы благодарны, что в 2021 году ЕС запустил платформу European Peace Facility. В то же время Совет Европы одобрил первую финансовую помощь в размере семи миллионов евро для системы обороны Республики Молдова. Часть оборудования и технологий, приобретенных при этой поддержке, была представлена сегодня. Я выражаю благодарность странам ЕС, которые посредством этого инструмента способствуют укреплению мира и безопасности в регионе. Вместе с нашими европейскими партнерами мы строим более безопасную Молдову», — заявил глава Минобороны.
Кая Каллас подтвердила решимость ЕС укреплять безопасность Республики Молдова и напомнила о размере финансовой поддержки.
«Европейский союз продолжает помогать Республике Молдова. С 2022 года мы оказали помощь молдавским вооруженным силам и полиции на сумму 197 миллионов евро и продолжим это делать», — сказала Каллас.
Как уточнили в пресс-службе, в ходе визита Каллас в два силовых ведомства состоялся «стратегический диалог», который «был направлен на укрепление европейского сотрудничества в области безопасности».