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Армия и полиция Молдовы получили от ЕС спецснаряжение, Кая Каллас одобрила

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас напомнила молдавским силовикам, сколько денег ЕС уже предоставил армии и полиции страны.

Источник: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Подписаться

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. В ходе официального визита в Кишинев замглавы Европейской комиссии верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас присутствовала на презентации предоставленных ЕС в рамках проекта «Механизм комплексного реагирования для Украины» и платформы Европейского фонда мира снаряжения для армии и полиции Молдовы.

«Европейский союз подтверждает свою твердую приверженность безопасности Республики Молдова посредством оказания конкретной поддержки органам общественного порядка и национальной обороны», — сообщается в официальном пресс-релизе.

В мероприятии приняли участие представители Министерства внутренних дел, Министерства обороны, делегации ЕС в Молдове, другие официальные лица.

В комплект помощи входит оснащение для полицейского спецназа Fulger: мобильный командный пункт, бронежилеты, защитные каски, специальная техника, программное обеспечение и средства связи. Параллельно Национальная армия представила снаряжение для саперов, полностью оборудованный полевой госпиталь, современные машины скорой помощи, беспилотники и робота-сапера.

«Это значительный вклад в укрепление безопасности Республики Молдова путем укрепления возможностей реагирования внутренних сил безопасности на возросший уровень гибридных угроз», — заявила министр внутренних дел Даниэла Мисаил-Никитин.

Министр обороны Анатолие Носатый подчеркнул ценность поддержки, оказываемой через Европейский фонд мира.

«Мы благодарны, что в 2021 году ЕС запустил платформу European Peace Facility. В то же время Совет Европы одобрил первую финансовую помощь в размере семи миллионов евро для системы обороны Республики Молдова. Часть оборудования и технологий, приобретенных при этой поддержке, была представлена ​​сегодня. Я выражаю благодарность странам ЕС, которые посредством этого инструмента способствуют укреплению мира и безопасности в регионе. Вместе с нашими европейскими партнерами мы строим более безопасную Молдову», — заявил глава Минобороны.

Кая Каллас подтвердила решимость ЕС укреплять безопасность Республики Молдова и напомнила о размере финансовой поддержки.

«Европейский союз продолжает помогать Республике Молдова. С 2022 года мы оказали помощь молдавским вооруженным силам и полиции на сумму 197 миллионов евро и продолжим это делать», — сказала Каллас.

Как уточнили в пресс-службе, в ходе визита Каллас в два силовых ведомства состоялся «стратегический диалог», который «был направлен на укрепление европейского сотрудничества в области безопасности».