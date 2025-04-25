Лавров в эфире CBS иронично ответил на вопрос о визите Уиткоффа в РФ

О том, что переговоры господина Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным состоятся 25 апреля, сообщал портал Axios со ссылкой на источники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию. Белый дом и Кремль сообщали, что спецпосланник планирует приехать в Россию на этой неделе, но не называли точную дату.