Новые электронные очереди внедрят на границе Казахстана и России

АСТАНА, 25 апр — Sputnik. В апреле-мае 2025 года планируется подключение электронной очереди «CarGoRuqsat» на четырех крупных автомобильных пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией.
А именно:
- «Жана жол» — Северо-Казахстанская область;
- «Кайрак» — Костанайская область;
- «Сырым» — Западно-Казахстанская область;
- «Жайсан» — Актюбинская область.
Комитет государственных доходов Казахстана (КГД) сообщил, что с момента запуска на 24 пунктах пропуска казахстанско-российской границы системой воспользовались более 200 тысяч грузовых автомобилей.
Также в течение 2025 года «CarGoRuqsat» будет поэтапно внедрена и на казахстанско-кыргызской границе. Это автомобильные пункты пропуска:
- «Сартобе»;
- «Аухатты»;
- «Сыпатай батыр»;
- «Айша биби»;
- «Карасу»;
- «Кордай».
Для пользования системой электронной очереди необходимо воспользоваться приложением «CarGoRuqsat» или браузером по ссылке.
Далее нужно выбрать необходимый пункт пропуска, указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве.