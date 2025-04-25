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Новые электронные очереди внедрят на границе Казахстана и России

Система внедрена на 24 пунктах пропуска.

Источник: ФГКУ Росгранстрой

АСТАНА, 25 апр — Sputnik. В апреле-мае 2025 года планируется подключение электронной очереди «CarGoRuqsat» на четырех крупных автомобильных пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией.

А именно:

  • «Жана жол» — Северо-Казахстанская область;
  • «Кайрак» — Костанайская область;
  • «Сырым» — Западно-Казахстанская область;
  • «Жайсан» — Актюбинская область.

Комитет государственных доходов Казахстана (КГД) сообщил, что с момента запуска на 24 пунктах пропуска казахстанско-российской границы системой воспользовались более 200 тысяч грузовых автомобилей.

Также в течение 2025 года «CarGoRuqsat» будет поэтапно внедрена и на казахстанско-кыргызской границе. Это автомобильные пункты пропуска:

  • «Сартобе»;
  • «Аухатты»;
  • «Сыпатай батыр»;
  • «Айша биби»;
  • «Карасу»;
  • «Кордай».

Для пользования системой электронной очереди необходимо воспользоваться приложением «CarGoRuqsat» или браузером по ссылке.

Далее нужно выбрать необходимый пункт пропуска, указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве.