Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект против кибермошенничества.

Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев пояснил, что способы хищения денег со счетов граждан становятся всё более изощренными и технологичными. Между тем составы преступлений в Уголовном кодексе были сформулированы еще в те времена, когда борьба с кибермошенниками только начиналась.
Сегодня в судебной практике нередко возникают спорные ситуации. Одно и то же правонарушение может квалифицироваться по-разному, при этом в одном случае виновный понесет уголовную ответственность, а в другом случае отделается штрафом. Например, если хищение с использованием чужой банковской карты суммы в пределах 2500 рублей квалифицировать как кражу, то виновный будет отвечать в соответствии с УК РФ. Если же как мошенничество, то это будет мелкое хищение, за которое предусмотрена административная ответственность. Но произвольная трактовка недопустима. Правовые нормы должны быть ясными и недвусмысленными. Предлагаемый нами проект федерального закона устанавливает единообразный подход к назначению уголовного наказания.
Согласно тексту законопроекта по статье «Хищение безналичных денежных средств» будет квалифицироваться «хищение с банковского счета или в отношении электронных денежных средств, а также с использованием электронных средств платежа, а равно путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей независимо от способа хищения».