Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект против кибермошенничества.

Сегодня в судебной практике нередко возникают спорные ситуации. Одно и то же правонарушение может квалифицироваться по-разному, при этом в одном случае виновный понесет уголовную ответственность, а в другом случае отделается штрафом. Например, если хищение с использованием чужой банковской карты суммы в пределах 2500 рублей квалифицировать как кражу, то виновный будет отвечать в соответствии с УК РФ. Если же как мошенничество, то это будет мелкое хищение, за которое предусмотрена административная ответственность. Но произвольная трактовка недопустима. Правовые нормы должны быть ясными и недвусмысленными. Предлагаемый нами проект федерального закона устанавливает единообразный подход к назначению уголовного наказания.