«Один из сценариев — это… отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным», — заявил Кличко в интервью британским СМИ.
По словам мэра Киева, Владимир Зеленский может быть вынужден принять «болезненное решение» для достижения мира. На вопрос о том, обсуждал ли Зеленский с ним какие-либо детали возможного урегулирования, Кличко ответил прямо: «Нет». Он добавил, что Зеленский не считает, что его надо подключать к таким обсуждениям.
«Это не моя функция, это функция Зеленского», — отметил Кличко, отвечая на вопрос, хотел бы он участия в дискуссия по урегулированию. Также, комментируя перепалку Зеленского с Трампом в Белом доме феврале, Кличко предположил, что ключевые вопросы между ведущими политиками лучше обсуждать «без видеокамер».
Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
При этом президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».