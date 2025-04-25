В Спасском районе Татарстана сменился руководитель

«По предложению Раиса РТ для предстоящего периода работы предлагается кандидатура на пост будущего главы Исланова Романа Леонидовича. Он набрал огромный опыт муниципального управления, прошел школу резерва кадров Президента РТ, имеет опыт работы в Аппарате Президента РТ. Возраст самый тот, где опыт, энергия и желание работать дадут большой КПД. Он возвращается на Родину с огромным желанием сделать свой край еще лучше», — отметил Ахметов.
Пока Исланов занял пост руководителя исполкома. После ряда процедур и избрания в местный Совет он сможет претендовать на пост главы района.
Назначение Исланова — часть плановой кадровой ротации, проводимой руководством республики. По информации, Роман Исланов приступит к исполнению обязанностей 28 апреля.
Исланов родился 25 марта 1978 года в городе Куйбышев. Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».
Свою карьеру начинал в банковской сфере, с 2011 года — на государственной службе. Работал в Министерстве финансов Татарстана, в Аппарате Президента РТ. С 2019 по 2023 год возглавлял Рыбно-Слободский район, где развивал инфраструктуру, сельское хозяйство и туризм — в том числе проект «Рыбная Слобода — исторический центр Прикамья».
После ухода с поста главы района в 2023 году стал руководителем исполкома Елабужского района, а затем — заместителем главы.
Имеет ряд государственных наград, в том числе медали «В память 1000-летия Казани» и «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года», а также Почетную грамоту Министерства труда и соцразвития РФ.