В Спасском районе Татарстана сменился руководитель

Свою карьеру начинал в банковской сфере, с 2011 года — на государственной службе. Работал в Министерстве финансов Татарстана, в Аппарате Президента РТ. С 2019 по 2023 год возглавлял Рыбно-Слободский район, где развивал инфраструктуру, сельское хозяйство и туризм — в том числе проект «Рыбная Слобода — исторический центр Прикамья».