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Сергеев: амнистия накануне юбилея Победы не должна быть всепрощением

К амнистии необходимо подойти избирательно, чтобы на свободе оказались только те граждане, которые раскаялись в содеянном и готовы в дальнейшем стать достойными членами общества, убежден председатель Белорусского общественного объединения «Русь» Николай Сергеев.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

Предстоящая амнистия, под которую попадают около восьми тысяч осужденных, не окажет негативного влияния на оперативную обстановку в стране, сообщил накануне министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Главными требованиями для применения амнистии глава ведомства назвал законопослушное поведение в местах лишения свободы, а также раскаяние и погашение причиненного государству ущерба.

По словам министра, будут амнистированы одинокие мужчины и женщины, которые впервые привлечены к уголовной ответственности, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей, а также лица с определенными заболеваниями.

«Здесь главное — чтобы амнистия не была всепрощением, когда прощают просто так. Это должно быть избирательно, потому что те люди, которые искренне раскаялись в содеянном, они готовы стать достойными гражданами общества, тогда это нормально», ― рассуждает Сергеев.

Главное, чтобы на свободу не выходили те люди, которые намереваются продолжить свою преступную деятельность, а такое, к сожалению, тоже бывает, отметил эксперт.