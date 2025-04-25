Сергеев: амнистия накануне юбилея Победы не должна быть всепрощением

«Здесь главное — чтобы амнистия не была всепрощением, когда прощают просто так. Это должно быть избирательно, потому что те люди, которые искренне раскаялись в содеянном, они готовы стать достойными гражданами общества, тогда это нормально», ― рассуждает Сергеев.