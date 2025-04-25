Сергеев: амнистия накануне юбилея Победы не должна быть всепрощением

Предстоящая амнистия, под которую попадают около восьми тысяч осужденных, не окажет негативного влияния на оперативную обстановку в стране, сообщил накануне министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.
Главными требованиями для применения амнистии глава ведомства назвал законопослушное поведение в местах лишения свободы, а также раскаяние и погашение причиненного государству ущерба.
По словам министра, будут амнистированы одинокие мужчины и женщины, которые впервые привлечены к уголовной ответственности, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей, а также лица с определенными заболеваниями.
«Здесь главное — чтобы амнистия не была всепрощением, когда прощают просто так. Это должно быть избирательно, потому что те люди, которые искренне раскаялись в содеянном, они готовы стать достойными гражданами общества, тогда это нормально», ― рассуждает Сергеев.
Главное, чтобы на свободу не выходили те люди, которые намереваются продолжить свою преступную деятельность, а такое, к сожалению, тоже бывает, отметил эксперт.