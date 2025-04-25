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На выборах губернатора мэр Екатеринбурга поможет «основному кандидату»

Алексей Орлов прокомментировал свое участие в выборах губернатора Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал свое возможное участие в выборах губернатора Свердловской области в 2025 году. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Орлова могут выдвинуть на праймериз «Единой России» в качестве кандидата от партии. Мэр уральской столицы занимает пост первого заместителя секретаря регионального отделения партии.

— Я — глава города, от которого зависит 40% успеха на выборах. Будем работать на победу основного кандидата, — рассказал Алексей Орлов.

Отметим, что праймериз «Единой России» пройдет с 19 по 25 мая.