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Крым представил 76 идей для развития России

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. Жители Крыма прислали уже 76 идей для развития России на ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени». Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Крымчане представили уже 76 идей для развития России в рамках приема заявок на ежегодный форум “Сильные идеи для нового времени” и 10 заявок на конкурс российских брендов “Знай наших”, направленный на поддержку отечественных производителей», — написал он в своем Telegram-канале в пятницу.

Поиск и продвижение инновационных идей, которые будут способствовать укреплению российского суверенитета и помогать стране достигать стратегических целей до 2030 года, является основной целью форума, отметил глава региона.

Предложения принимаются по пяти ключевым направлениям: социальная сфера, предпринимательство, технологическое развитие, кадровая политика, экология и климат. Самые перспективные инициативы смогут получить поддержку как на федеральном, так и на региональном уровне, уточнил Аксенов.

Заявки принимаются до 15 мая 2025 года.