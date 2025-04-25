Крым представил 76 идей для развития России

«Крымчане представили уже 76 идей для развития России в рамках приема заявок на ежегодный форум “Сильные идеи для нового времени” и 10 заявок на конкурс российских брендов “Знай наших”, направленный на поддержку отечественных производителей», — написал он в своем Telegram-канале в пятницу.
Поиск и продвижение инновационных идей, которые будут способствовать укреплению российского суверенитета и помогать стране достигать стратегических целей до 2030 года, является основной целью форума, отметил глава региона.
Предложения принимаются по пяти ключевым направлениям: социальная сфера, предпринимательство, технологическое развитие, кадровая политика, экология и климат. Самые перспективные инициативы смогут получить поддержку как на федеральном, так и на региональном уровне, уточнил Аксенов.
Заявки принимаются до 15 мая 2025 года.