Крым представил 76 идей для развития России

«Крымчане представили уже 76 идей для развития России в рамках приема заявок на ежегодный форум “Сильные идеи для нового времени” и 10 заявок на конкурс российских брендов “Знай наших”, направленный на поддержку отечественных производителей», — написал он в своем Telegram-канале в пятницу.