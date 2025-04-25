Пермскому активисту продлили меру пресечения

Уголовное дело в отношении Романа Юшкова было возбуждено в следственном отделе по Дзержинскому району 25 февраля 2025 года. 6 марта его вызвали на допрос и задержали в качестве подозреваемого. Как считает следствие, еще 11 августа 2023 года господин Юшков разместил на своей страничке «ВКонтакте» видеоролик. В ходе судебной психолого-лингвистической экспертизы ее авторы посчитали, что содержание ролика возбуждает ненависть и вражду, а также рознь к некоторым национальностям, в частности к узбекам и чеченцам. При этом за восемь месяцев до его размещения Роман Юшков привлекался за это деяние, но в административном порядке.