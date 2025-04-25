Пакистан пообещал ответить «в полную силу» в случае атаки Индии

Пакистан в случае нападения со стороны Индии ответит на него «в полную силу», заявил Al Jazeera пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф. Фрагмент интервью опубликован в соцсети X.
«Мы не можем допустить этого вторжения на нашу землю, в нашу страну», — заявил он.
В разговоре со Sky News министр заявил, что армия Пакистана готова к любым вариантам на фоне эскалации дипломатического конфликта с Индией. По словам Асифа, мир должен быть «обеспокоен» перспективой полномасштабного конфликта с участием двух стран, у которых есть ядерное оружие: «Если что-то пойдет не так, это противостояние может закончиться трагически». Он выразил надежду, что спор можно будет разрешить путем переговоров.
Напряженность между двумя странами усилилась после того, как 22 апреля вооруженные боевики напали на туристов в городе Пахалгам, который находится на союзной территории Джамму и Кашмир. Погибли 26 человек — граждане Индии и один непалец. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с базирующейся в Пакистане «Лашкар-и-Тайба» (террористическая организация, запрещена в России).
Индийские власти считают, что случившееся произошло по вине Пакистана. Асиф это отверг, заявив, что страна «не имеет никакой связи» с вооруженными группировками, действующими в подконтрольном Индии Кашмире. В интервью Sky News он предположил, что Нью-Дели мог провести «операцию под фальшивым флагом».
После атаки Нью-Дели отозвал своих военных атташе из Исламабада, объявил о закрытии единственного сухопутного погранпункта Аттари-Вагах и прекратил действие выданным пакистанцам виз. Власти приостановили действие Договора о водах Инда от 1960 года, позволявшего Пакистану пользоваться северными притоками реки, пока Исламабад «убедительно и бесповоротно не откажется от поддержки трансграничного терроризма».
Пакистанские власти предупредили, что расценят это как акт войны. Исламабад предпринял зеркальные меры и закрыл воздушное пространство для самолетов индийских авиакомпаний. 24 апреля между военными обеих стран произошла перестрелка на линии контроля в Джамму и Кашмире.