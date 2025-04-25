Пакистан пообещал ответить «в полную силу» в случае атаки Индии

В разговоре со Sky News министр заявил, что армия Пакистана готова к любым вариантам на фоне эскалации дипломатического конфликта с Индией. По словам Асифа, мир должен быть «обеспокоен» перспективой полномасштабного конфликта с участием двух стран, у которых есть ядерное оружие: «Если что-то пойдет не так, это противостояние может закончиться трагически». Он выразил надежду, что спор можно будет разрешить путем переговоров.