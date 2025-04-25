С официального сайта правительства Омской области исчез еще один крупный чиновник

В октябре 2024 года Центральный районный суд Омска признал Евгения Козлова виновным по делу о халатности. Как ранее заявляли в прокуратуре Омской области, «по версии следствия, чиновник, достоверно зная о наличии в регионе более пяти тысяч детей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в 2020 году ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности, не организовал эффективную деятельность возглавляемого им регионального министерства имущественных отношений по предоставлению жилья». Из-за этого оказались неосвоенными 122 миллиона рублей бюджетных средств, которых, предположительно, хватило бы на порядка 70 квартир для детей-сирот.