С официального сайта правительства Омской области исчез еще один крупный чиновник

Как обратил внимание «СуперОмск», в пятницу, 25 апреля 2025 года, с официального сайта правительства Омской области исчез еще один высокопоставленный чиновник. Речь идет о министре имущественных отношений Евгении Козлове.
Ранее таким же образом с сайта регионального правительства «пропал» заместитель министра промышленности и научно-технического развития Омской области Бари Хаиров.
К моменту публикации на вкладке областного Минимущества информация о руководителе пустует. Обязанности ведомства, согласно иерархии должностей в министерствах, похоже, будет исполнять первый замминистра Александр Матненко.
По информации «СуперОмска», одной из причин отставки Евгения Козлова могла стать неудовлетворительная работа по обеспечению жильем детей-сирот.
Отметим, что в субботу, 19 апреля 2025 года, бывший глава омского Минимущества присутствовал в составе команды облправительства на высадке геоглифа в честь 80-летия Победы.
Напомним, что пост министра имущественных отношений Омской области Евгений Козлов занимал с июня 2019 года. С сентября 2014 года по июнь 2019 года работал заместителем министра имущественных отношений Омской области.
В октябре 2024 года Центральный районный суд Омска признал Евгения Козлова виновным по делу о халатности. Как ранее заявляли в прокуратуре Омской области, «по версии следствия, чиновник, достоверно зная о наличии в регионе более пяти тысяч детей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в 2020 году ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности, не организовал эффективную деятельность возглавляемого им регионального министерства имущественных отношений по предоставлению жилья». Из-за этого оказались неосвоенными 122 миллиона рублей бюджетных средств, которых, предположительно, хватило бы на порядка 70 квартир для детей-сирот.
В феврале 2025 года завершилось рассмотрение апелляции Евгения Козлова на приговор Центрального районного суда Омска. Областной суд оправдал министра по делу о халатности, таким образом, он получил право на реабилитацию.