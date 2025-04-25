Узбекистан вошел в Руководящий совет Азиатско-Тихоокеанского центра по ИКТ

«Членство в руководящем совете APCICT открывает для Узбекистана ряд стратегических возможностей. Среди них — влияние на региональную цифровую политику: Узбекистан сможет участвовать в формировании стратегий цифрового развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с особым акцентом на Центральную Азию. Это также дает Узбекистану доступ к передовым образовательным ресурсам и тренингам, который позволит повысить цифровую грамотность и потенциал в Узбекистане», — подчеркнули в агентстве.