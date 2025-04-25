Узбекистан вошел в Руководящий совет Азиатско-Тихоокеанского центра по ИКТ

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Узбекистан впервые избран членом руководящего совета Азиатско-Тихоокеанского центра по информационно-коммуникационным технологиям для развития (APCICT) на 2025−2028 годы, сообщает ИА «Дунё».
По информации информагентства, выборы состоялись в рамках 81-й ежегодной сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН), прошедшей с 21 по 25 апреля 2025 года в городе Бангкоке.
Мероприятие объединило около 900 участников из 53 государств-членов и ассоциированных членов ЭСКАТО, а также международных организаций.
«Центр APCICT, расположенный в южнокорейском Инчхоне, является одним из пяти региональных институтов ЭСКАТО. Его основная цель — укрепление потенциала государств-членов в использовании информационно-коммуникационных технологий для достижения социально-экономического развития», — пояснили в агентстве.
Как отмечается, Узбекистан в Совете будет представлять Министерство цифровых технологий. В новый состав Совета также избраны Россия, Казахстан, Бангладеш, Камбоджа, Индия, Филиппины и Таиланд.
«Членство в руководящем совете APCICT открывает для Узбекистана ряд стратегических возможностей. Среди них — влияние на региональную цифровую политику: Узбекистан сможет участвовать в формировании стратегий цифрового развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с особым акцентом на Центральную Азию. Это также дает Узбекистану доступ к передовым образовательным ресурсам и тренингам, который позволит повысить цифровую грамотность и потенциал в Узбекистане», — подчеркнули в агентстве.
Кроме того, членство обеспечит Узбекистану возможность обмена опытом и реализации совместных проектов с другими странами и международными организациями. Также позволит создать в стране платформы для развития цифровых навыков у молодежи и поддержки стартапов, ускоренного развития цифровой экономики и укрепления позиций в глобальном цифровом пространстве.