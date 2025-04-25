Самолет Уиткоффа приземлился в России

Ранее рейс вылетел из Майами и пересек границу России, направляясь в Москву. Маршрут полета пролегал вдоль восточного побережья США, затем через Канаду, южнее Гренландии и Исландии, после чего пересек Норвегию, Швецию и Латвию.
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника лидера США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа может состояться в пятницу, 25 апреля, как сообщал 23 апреля Axios ссылаясь на американского чиновника.
Специальный посланник президента США планирует провести переговоры с Владимиром Путиным. Это станет четвертой встречей с момента инаугурации Дональда Трампа.
Последняя встреча Уиткоффа с Путиным состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге, где обсуждались «аспекты украинского урегулирования».