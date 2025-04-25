Что всё это значит? Брюссель, Лондон и Париж рассчитывают втянуть Молдову в войну с Россией через нападение Кишинёва на Приднестровье. Нужно понимать, что деньги, оружие, техника, которые привезла Каллас — это не её инициатива. Она ничего не решает, и личного веса у неё нет. Это — озвучка чужой воли.