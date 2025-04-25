Полпред в УрФО Жога обсудил со студентами восстановление подшефных территорий

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога во время проведения молодежного форума «Россия и Запад: глобальное противостояние» в Екатеринбурге встретился со студентами из Донбасса и других областей Новороссии. Он пообщался с ними на тему восстановления подшефных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.
«На встрече много разговаривали о Донбассе и восстановлении мирной жизни. Рассказал о той большой работе, которую проводят регионы Уральского федерального округа на подшефных территориях. Краснодон, Макеевка, Ясиноватая, Волноваха, Авдеевка и Тельмановский район активно преображаются: строятся школы, больницы, спортивные объекты, жилье, дороги», — отметил Артем Жога.
Полпред затронул и тему взаимодействия между молодежью Свердловской области, Донбасса и других областей. Проводятся спортивные состязания, культурные обмены, совместные форумы, реализуются образовательные программы.
Большинство студентов из новых регионов России оказались в Екатеринбурге впервые. По словам полпреда, они уверяли, что город им очень понравился. Жога пообещал в следующий раз, когда они приедут, показать им и другие регионы УрФО.