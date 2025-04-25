Полпред в УрФО Жога обсудил со студентами восстановление подшефных территорий

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога во время проведения молодежного форума «Россия и Запад: глобальное противостояние» в Екатеринбурге встретился со студентами из Донбасса и других областей Новороссии. Он пообщался с ними на тему восстановления подшефных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.