МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Шансы Молдавии вступить в Европейский Союз к 2030 году, не говоря уже о 2028, равны нулю, так как большинство стран Союза против, а референдум о членстве является фарсом, заявил РИА Новости лидер оппозиционного в Молдавии политблока «Победа» Илан Шор.
В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Кишинев заявила, что Молдавия сможет присоединиться к ЕС в 2028 году, если власти республики сумеют добиться прогресса в процессе реформ и выполнят «домашнее задание».
«Шансы Молдовы вступить в ЕС к 2030 году, не говоря уже о 2028-м, равны нулю, и вот почему: большинство стран ЕС против», — сказал Шор.
Он подчеркнул, что Франция, Нидерланды, Австрия и другие страны уже заявили, что расширение — не их приоритет. «А Румыния, которая громче всех кричит о “воссоединении”, сама блокирует молдавский экспорт», — отметил политик.
«Референдум — фарс. Власти сознательно ограничили голосование за рубежом, открыв всего два участка в России, где живет почти полмиллиона молдаван. Его реальный результат — большинство людей в стране против евроинтеграции. Огромная молдавская диаспора в России, которой не дали проголосовать, тоже против», — указал Шор.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре прошло года лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. Этот результат получен за счет голосов с зарубежных участков, поскольку внутри страны евроинтеграцию поддержали около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой за рубежом, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали «глубокий раскол в молдавском обществе», и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.