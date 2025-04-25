Гагаузы будут отмечать День Великой Победы: В Комрате ответили Речану на приказ праздновать 9 мая День Европы

Гагаузия 9 мая будет праздновать День Победы.
Правительство направило в Исполком Гагаузии указание о порядке и формате празднования в Гагаузии Дня Европы 9 мая.
На это Илья Узун, заместитель главы Исполнительного комитета Гагаузии заявил в ходе брифинга 25 апреля 2025, что для гагаузов 9 мая — прежде всего День Великой Победы, сообщает GRT.MD.
«Хочу публично разъяснить господину Речану: еще в январе, по инициативе нашего башкана Евгении Александровны Гуцул, Исполком Гагаузии объявил 2025 год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Узун.
9 мая — это не просто дата в календаре, это судьба наших отцов, дедов, прадедов.
Мы, гагаузы, уважаем ваше мнение. Но не надо нам указывать, как нам чтить наших героев — заявил Илья Узун.
Заместитель начальника Управления внешних связей Гагаузии Юрий Кузнецов озвучил программу мероприятий на 9 мая:
"По инициативе Башкана Гагаузии Евгении Александровны Гуцул 2025 год объявлен Годом 80-летия Великой Победы. Мы приняли это решение, потому что 80-летие Победы — это не просто историческая дата, а символ мужества, памяти, благодарности и мира. В течение всего года (и уже начав) пройдут многочисленные мероприятия, посвящённые этой теме. Среди них:
- музейные уроки и тематические лекции;
- круглые столы и передвижные выставки-экспозиции;
- экскурсии, помогающие молодёжи глубже понять трагедию и героизм Великой Отечественной войны;
- в библиотеках — выставки, «уроки мужества», литературно-музыкальные вечера и викторины;
- в школах — поэтические конкурсы, встречи с писателями, художественные выставки и концерты;
- мастер-классы и фотоконкурсы, где дети и молодёжь смогут выразить своё отношение к темам мира, памяти и преемственности".