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Гагаузы будут отмечать День Великой Победы: В Комрате ответили Речану на приказ праздновать 9 мая День Европы

В Комрате прошел брифинг 25 апреля 2025 по поводу указа молдавских властей отмечать 9 мая День Европы.

Источник: GRT.MD

Гагаузия 9 мая будет праздновать День Победы.

Правительство направило в Исполком Гагаузии указание о порядке и формате празднования в Гагаузии Дня Европы 9 мая.

На это Илья Узун, заместитель главы Исполнительного комитета Гагаузии заявил в ходе брифинга 25 апреля 2025, что для гагаузов 9 мая — прежде всего День Великой Победы, сообщает GRT.MD.

«Хочу публично разъяснить господину Речану: еще в январе, по инициативе нашего башкана Евгении Александровны Гуцул, Исполком Гагаузии объявил 2025 год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Узун.

9 мая — это не просто дата в календаре, это судьба наших отцов, дедов, прадедов.

Мы, гагаузы, уважаем ваше мнение. Но не надо нам указывать, как нам чтить наших героев — заявил Илья Узун.

Заместитель начальника Управления внешних связей Гагаузии Юрий Кузнецов озвучил программу мероприятий на 9 мая:

"По инициативе Башкана Гагаузии Евгении Александровны Гуцул 2025 год объявлен Годом 80-летия Великой Победы. Мы приняли это решение, потому что 80-летие Победы — это не просто историческая дата, а символ мужества, памяти, благодарности и мира. В течение всего года (и уже начав) пройдут многочисленные мероприятия, посвящённые этой теме. Среди них:

  • музейные уроки и тематические лекции;
  • круглые столы и передвижные выставки-экспозиции;
  • экскурсии, помогающие молодёжи глубже понять трагедию и героизм Великой Отечественной войны;
  • в библиотеках — выставки, «уроки мужества», литературно-музыкальные вечера и викторины;
  • в школах — поэтические конкурсы, встречи с писателями, художественные выставки и концерты;
  • мастер-классы и фотоконкурсы, где дети и молодёжь смогут выразить своё отношение к темам мира, памяти и преемственности".