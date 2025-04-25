Гагаузы будут отмечать День Великой Победы: В Комрате ответили Речану на приказ праздновать 9 мая День Европы

"По инициативе Башкана Гагаузии Евгении Александровны Гуцул 2025 год объявлен Годом 80-летия Великой Победы. Мы приняли это решение, потому что 80-летие Победы — это не просто историческая дата, а символ мужества, памяти, благодарности и мира. В течение всего года (и уже начав) пройдут многочисленные мероприятия, посвящённые этой теме. Среди них: