В День казахстанского футбола Токаев принял президента УЕФА

АСТАНА, 25 апр — Sputnik. 25 апреля отмечается День казахстанского футбола.
Свыше 1 миллиона казахстанцев занимаются этим видом спорта, заявил Токаев, принимая главу УЕФА Александера Чеферина.
Это 13% от общей массы граждан, занимающихся спортом. Что наглядно отражает высокую популярность футбола в стране, подчеркнул Токаев.
Также он подчеркнул важность формирование устойчивой рыночной бизнес-модели в отечественном футболе и развития клубного менеджмента. А еще поддержал УЕФА в реализации образовательных и обменных программ, направленных на повышение профессионального уровня специалистов и молодых игроков.
В ответ Александер Чеферин выразил готовность к расширению партнерства с Казахстаном. Он отметил, что между УЕФА и Казахстанской федерацией футбола уже установлено тесное взаимодействие.
В рамках визита главы УЕФА запланировано посещение офиса Казахстанской федерации футбола (КФФ). В ходе пребывания Чеферин ознакомится с деятельностью федерации, инфраструктурными объектами, с президентом КФФ Маратом Омаровым обсудят ряд важнейших вопросов.