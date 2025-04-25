В День казахстанского футбола Токаев принял президента УЕФА

Также он подчеркнул важность формирование устойчивой рыночной бизнес-модели в отечественном футболе и развития клубного менеджмента. А еще поддержал УЕФА в реализации образовательных и обменных программ, направленных на повышение профессионального уровня специалистов и молодых игроков.