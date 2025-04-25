Глава правящей партии Грузии Гарибашвили заявил об уходе из политики

«Хочу сегодня вам сообщить о своем решении уйти из политики. Последние несколько недель не прекращаются спекуляции о моей будущей политической деятельности, соответственно, считаю себя обязанным перед обществом дать исчерпывающие ответы на существующие вопросы», — заявил на брифинге Гарибашвили.