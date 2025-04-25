Глава правящей партии Грузии Гарибашвили заявил об уходе из политики

«Хочу сегодня вам сообщить о своем решении уйти из политики. Последние несколько недель не прекращаются спекуляции о моей будущей политической деятельности, соответственно, считаю себя обязанным перед обществом дать исчерпывающие ответы на существующие вопросы», — заявил на брифинге Гарибашвили.
Гарибашвили исключил уход в оппозицию к действующей власти.
«Это чистой воды спекуляции и дезинформация, распространяемая отдельными лицами», — сказал Гарибашвили, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в грузинских СМИ распространилась информация о том, что Гарибашвили покидает правящую партию и переходит в оппозицию из-за разногласий с однопартийцами.