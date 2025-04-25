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В историческом центре Самары приведут в порядок плитку на улице Ленинградской

Самарчане выразили свое недовольство состоянием главной пешеходной улице города Ленинградской.

Самарчане выразили свое недовольство состоянием главной пешеходной улице города Ленинградской. Комментарий на тему дал глава города Иван Носков.

Жителям города не нравится состояние плитки на Ленинградской и не только. Кроме нее, горожане обратили внимание еще на несколько проблемных улиц в центре Самары.

Взгляд местных падает на разрушенные бордюры, подмытые тротуары, ямы в асфальте. Иван Носков отреагировал на жалобы отметив, что улица Ленинградская уже готовится к обновлению, подрядчики найдены.

Ранее мы писали о том, что в рамках программы по благоустройству, в Самаре будут приведены в порядок несколько дворов и скверов в разных районах города. Жители могут принять активное участие в обновлении пространств.

Больше новостей губернии и Самары уже в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».