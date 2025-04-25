Слюсарь заявил, что число соцконтрактов на Дону вырастет в полтора раза

Новыми мерами поддержки для таких семей стали: единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей для многодетных семей при рождении третьего и последующего ребенка после 1 января 2025 года, компенсация половины стоимости обучения в донских вузах и ссузах для одного ребенка из многодетной семьи, предоставление предметов первой необходимости для новорожденных, бесплатное сопровождение в подготовке к родам.