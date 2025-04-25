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Слюсарь заявил, что число соцконтрактов на Дону вырастет в полтора раза

Ростовская область, 25 апреля 2025. DON24.RU. Количество социальных контрактов на Дону увеличится в полтора раза в этом году. Об этом сообщил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь во время отчета о работе Правительства Ростовской области, пишет пресс-служба областных властей.

Источник: РИА "Новости"

«Социальные контракты стали эффективным инструментом для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Планируем заключить в 2025 году 6000 социальных контрактов», — заявил Юрий Слюсарь.

В 2024-м к этой мере поддержки прибегли более 4200 человек, что увеличило средний доход каждого члена семьи у 46% получателей. У 18% получателей этот показатель значительно превысил величину прожиточного минимума.

Всего в прошлом году мерами соцподдержки воспользовались 1,4 млн дончан, из которых 200 тыс. — семьи с детьми. Юрий Слюсарь отметил, что в этом году помощь семьям с детьми будет активно продолжаться.

Новыми мерами поддержки для таких семей стали: единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей для многодетных семей при рождении третьего и последующего ребенка после 1 января 2025 года, компенсация половины стоимости обучения в донских вузах и ссузах для одного ребенка из многодетной семьи, предоставление предметов первой необходимости для новорожденных, бесплатное сопровождение в подготовке к родам.

За последние пять лет количество многодетных семей на Дону увеличилось почти на 10 тыс., на сегодняшний момент у нас таких семей более 50 тыс.

Также в прошлом году донские власти уделяли особое внимание поддержке участников СВО, их семей, инвалидам и пожилым людям.