Слюсарь заявил, что число соцконтрактов на Дону вырастет в полтора раза

«Социальные контракты стали эффективным инструментом для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Планируем заключить в 2025 году 6000 социальных контрактов», — заявил Юрий Слюсарь.
В 2024-м к этой мере поддержки прибегли более 4200 человек, что увеличило средний доход каждого члена семьи у 46% получателей. У 18% получателей этот показатель значительно превысил величину прожиточного минимума.
Всего в прошлом году мерами соцподдержки воспользовались 1,4 млн дончан, из которых 200 тыс. — семьи с детьми. Юрий Слюсарь отметил, что в этом году помощь семьям с детьми будет активно продолжаться.
Новыми мерами поддержки для таких семей стали: единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей для многодетных семей при рождении третьего и последующего ребенка после 1 января 2025 года, компенсация половины стоимости обучения в донских вузах и ссузах для одного ребенка из многодетной семьи, предоставление предметов первой необходимости для новорожденных, бесплатное сопровождение в подготовке к родам.
За последние пять лет количество многодетных семей на Дону увеличилось почти на 10 тыс., на сегодняшний момент у нас таких семей более 50 тыс.
Также в прошлом году донские власти уделяли особое внимание поддержке участников СВО, их семей, инвалидам и пожилым людям.