В Перми только получившего паспорт РФ иностранца поставили на воинский учёт

Иностранец, недавно получивший паспорт РФ, был поставлен на воинский учёт в Перми, сообщает военный следственный отдел СК РФ по Пермскому гарнизону.
Поставленный на учёт мужчина был выявлен офицерами ведомства при совместной работе с военным комиссариатом Пермского края и миграционной службой ГУ МВД по Пермскому краю. Мероприятия по выявлению прошли 24 апреля в краевой столице.
«В ходе указанных мероприятий бывшему иностранному лицу, получившему паспорт гражданина Российской Федерации, одновременно вручена повестка о явке в военный комиссариат», — рассказывает ВСО СКР по Пермскому гарнизону.
Мужчине сообщили не только о необходимости встать на воинский учёт, но и об административной ответственности за нарушение правил учёта. В частности, бывшему иностранцу напомнили об угрозе штрафа до 30 тысяч рублей и рассмотрении вопроса о лишении гражданства РФ в случае нарушения.