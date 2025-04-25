В Перми только получившего паспорт РФ иностранца поставили на воинский учёт

Мужчине сообщили не только о необходимости встать на воинский учёт, но и об административной ответственности за нарушение правил учёта. В частности, бывшему иностранцу напомнили об угрозе штрафа до 30 тысяч рублей и рассмотрении вопроса о лишении гражданства РФ в случае нарушения.