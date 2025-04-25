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Конгрессмен заявил о готовности Сирии к диалогу с Израилем и США

Власти Сирии настроены на конструктивные переговоры с США и Израилем. Об этом заявил республиканский депутат в Конгрессе США Марлин Штуцман в беседе с журналистом Jerusalem Post.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Конгрессмен сообщил, что во время визита в Сирию встречался с временным президентом арабской республики Ахмедом аш-Шараа.

По словам республиканца, глава Сирии выразил готовность заключить соглашения Авраама, которые подразумевают нормализацию отношений Израиля с арабскими государствами. Ахмед аш-Шараа намерен подписать договоренности, которые улучшат репутацию республики при взаимодействии с Израилем, другими государствами Ближнего Востока и США.

Конгрессмен рассказал, что аш-Шара перечислил ему условия, которые следует соблюсти другим сторонам для проведения диалога и нормализации отношений. Одно из требований сирийского лидера — сохранение территориальной целостности республики.

«Шараа обеспокоен тем, что Сирия будет разделена на регионы. (…) Он хотел бы, чтобы Сирия оставалась единой страной. Он также отметил, что израильское вторжение в район Голанских высот должно быть пресечено, и Израиль больше не должен проводить бомбардировки Сирии», — приводит слова Штуцмана «Интерфакс».

Конгрессмен добавил, что от США сирийские власти надеются получить отмену санкций. Представитель Республиканской партии в Конгрессе подчеркнул, что временный президент Сирии ждет только снятия ограничений и не просит финансовой поддержки, поэтому его условие следует рассмотреть.

Ранее СМИ Сирии рассказали о предстоящем визите министра финансов Мохаммеда Ясер Барнии в США на переговоры по возврату страны в международную финансовую систему.

Минобороны США сообщило, что в Сирийской Арабской Республике в ближайшие месяцы американский военный контингет сократится до 1000 бойцов.