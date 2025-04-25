Конгрессмен заявил о готовности Сирии к диалогу с Израилем и США

«Шараа обеспокоен тем, что Сирия будет разделена на регионы. (…) Он хотел бы, чтобы Сирия оставалась единой страной. Он также отметил, что израильское вторжение в район Голанских высот должно быть пресечено, и Израиль больше не должен проводить бомбардировки Сирии», — приводит слова Штуцмана «Интерфакс».