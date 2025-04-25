Конгрессмен заявил о готовности Сирии к диалогу с Израилем и США

Конгрессмен сообщил, что во время визита в Сирию встречался с временным президентом арабской республики Ахмедом аш-Шараа.
По словам республиканца, глава Сирии выразил готовность заключить соглашения Авраама, которые подразумевают нормализацию отношений Израиля с арабскими государствами. Ахмед аш-Шараа намерен подписать договоренности, которые улучшат репутацию республики при взаимодействии с Израилем, другими государствами Ближнего Востока и США.
«Шараа обеспокоен тем, что Сирия будет разделена на регионы. (…) Он хотел бы, чтобы Сирия оставалась единой страной. Он также отметил, что израильское вторжение в район Голанских высот должно быть пресечено, и Израиль больше не должен проводить бомбардировки Сирии», — приводит слова Штуцмана «Интерфакс».
Конгрессмен добавил, что от США сирийские власти надеются получить отмену санкций. Представитель Республиканской партии в Конгрессе подчеркнул, что временный президент Сирии ждет только снятия ограничений и не просит финансовой поддержки, поэтому его условие следует рассмотреть.
Ранее СМИ Сирии рассказали о предстоящем визите министра финансов Мохаммеда Ясер Барнии в США на переговоры по возврату страны в международную финансовую систему.
Минобороны США сообщило, что в Сирийской Арабской Республике в ближайшие месяцы американский военный контингет сократится до 1000 бойцов.