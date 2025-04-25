Слюсарь рассказал, сколько больниц и поликлиник будет капитально отремонтировано на Дону

«В этом году будет установлено 14 модульных зданий, в том числе лечебно-профилактическое отделение для городской больницы № 2 в Шахтах, поликлиника в мкр Суворовском Ростова-на-Дону, их очень ждут жители. Обновим оборудование в 89 медучреждениях. Капитально отремонтируем 82 медицинских объекта, в том числе 31 поликлинику. В больницы будут направлены 83 санитарные машины», — проинформировал Юрий Слюсарь.