Слюсарь рассказал, сколько больниц и поликлиник будет капитально отремонтировано на Дону

Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в ходе отчета Правительства области о работе за минувший год и планах на 2025 год.
«В этом году будет установлено 14 модульных зданий, в том числе лечебно-профилактическое отделение для городской больницы № 2 в Шахтах, поликлиника в мкр Суворовском Ростова-на-Дону, их очень ждут жители. Обновим оборудование в 89 медучреждениях. Капитально отремонтируем 82 медицинских объекта, в том числе 31 поликлинику. В больницы будут направлены 83 санитарные машины», — проинформировал Юрий Слюсарь.
Глава региона подчеркнул, что первичное звено здравоохранения будет последовательно модернизироваться.
Также запланировано переоснащение реабилитационных отделений, модернизация детского перинатального центра, а также расширение сети женских консультаций.
Юрий Слюсарь напомнил, что в ближайшее время в регионе начнут работу выездные медицинские бригады. Жители Дона за один день смогут пройти осмотр у нескольких врачей, сдать анализы и сделать диагностику.
Также будут организованы массовые экспресс-обследования здоровья жителей городов, семей с детьми, регулярные (дважды в месяц) единые дни прохождения диспансеризации для участников СВО и членов их семей.
Отдельно он рассказал о строительстве и обновлении учреждений образования.
«На 2025 год запланирован капремонт в 49 школах и детских садах в 31 муниципалитете области, три образовательных учреждения уже введены в эксплуатацию. Будет достроено 11 объектов образования», — сообщил Юрий Слюсарь, добавив, что бюджет региона был и остается социально ориентированным — на социальную сферу идет примерно 70% его расходов.