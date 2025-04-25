В Приднестровье началась акция «Георгиевская ленточка»

«В Приднестровье началась ежегодная акция “Георгиевская ленточка” в память о тех, кто боролся с фашизмом. Партия “Обновление” и ее молодежное крыло организовали старт акции за две недели до 9 Мая — тогда же, когда ее запустили и в России. Торжественные мероприятия прошли в ряде городов и сел республики у мемориалов и памятных мест», — сообщает партийная пресс-служба.