В Приднестровье началась акция «Георгиевская ленточка»

ТИРАСПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Приднестровская партия «Обновление» организовала начало ежегодной акции «Георгиевская ленточка» в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«В Приднестровье началась ежегодная акция “Георгиевская ленточка” в память о тех, кто боролся с фашизмом. Партия “Обновление” и ее молодежное крыло организовали старт акции за две недели до 9 Мая — тогда же, когда ее запустили и в России. Торжественные мероприятия прошли в ряде городов и сел республики у мемориалов и памятных мест», — сообщает партийная пресс-служба.
«Гордимся, что подхватили эту акцию, что традиция вручать ленточки прижилась в нашем крае. Акция находит отклик у людей разных стран. Это дань памяти погибшим, воинам, победившим фашизм. Приднестровцы в эти дни вместе со всеми, кто чтит великий подвиг», — приводит пресс-служба слова лидера партии, вице-спикера парламента ПМР Галины Антюфеевой.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.