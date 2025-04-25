Росгранстрой предупреждает о ремонте на казахстанско-российской границе

АСТАНА, 25 апр — Sputnik. Росгранстрой предупреждает: в Курганской области проводится благоустройства территории пункта пропуска «Петухово».
«Пройдут работы по ремонту дорожного покрытия в местах, где расположены портальные инспекционно-досмотровые комплексы для обеспечения комфортных условий при пересечении границы», — сообщает Росгранстрой.
С 28 апреля по 3 мая 2025 года будет проведен ремонт дороги в зоне комплекса, установленного по направлению на выезд из России.
С 5 по 12 мая 2025 года — по направлению на въезд в страну.
«Просим грузоперевозчиков обеспечить технологический проход грузов при визуальном досмотре в целях избежания скопления транспорта во время проведения контрольных процедур. Мы рекомендуем грузоперевозчикам закладывать больше времени на пересечение российско-казахстанского участка государственной границы через автомобильный пункт пропуска Петухово в связи с временными неудобствами», — говорится в сообщении.
Также ведомство предлагает альтернативу для пересечения границы, это пункты пропуска:
- Казанское в Тюменской области;
- Воскресенское в Курганской области;
- Бугристое в Челябинской области.