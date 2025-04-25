Росгранстрой предупреждает о ремонте на казахстанско-российской границе

«Просим грузоперевозчиков обеспечить технологический проход грузов при визуальном досмотре в целях избежания скопления транспорта во время проведения контрольных процедур. Мы рекомендуем грузоперевозчикам закладывать больше времени на пересечение российско-казахстанского участка государственной границы через автомобильный пункт пропуска Петухово в связи с временными неудобствами», — говорится в сообщении.