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Росгранстрой предупреждает о ремонте на казахстанско-российской границе

В Курганской области на пункте пропуска проводят работы.

АСТАНА, 25 апр — Sputnik. Росгранстрой предупреждает: в Курганской области проводится благоустройства территории пункта пропуска «Петухово».

«Пройдут работы по ремонту дорожного покрытия в местах, где расположены портальные инспекционно-досмотровые комплексы для обеспечения комфортных условий при пересечении границы», — сообщает Росгранстрой.

С 28 апреля по 3 мая 2025 года будет проведен ремонт дороги в зоне комплекса, установленного по направлению на выезд из России.

С 5 по 12 мая 2025 года — по направлению на въезд в страну.

«Просим грузоперевозчиков обеспечить технологический проход грузов при визуальном досмотре в целях избежания скопления транспорта во время проведения контрольных процедур. Мы рекомендуем грузоперевозчикам закладывать больше времени на пересечение российско-казахстанского участка государственной границы через автомобильный пункт пропуска Петухово в связи с временными неудобствами», — говорится в сообщении.

Также ведомство предлагает альтернативу для пересечения границы, это пункты пропуска:

  • Казанское в Тюменской области;
  • Воскресенское в Курганской области;
  • Бугристое в Челябинской области.