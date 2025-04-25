Французский посол считает, что Европа должна участвовать в урегулировании на Украине

Все европейские страны, независимо от их географического положения, ощущают значительное влияние этого кризиса, отметил дипломат в интервью газете «Коммерсант». В связи с этим европейцы, и Франция в их числе, принципиально выступают за включение в переговорный процесс, не допуская сценария, при котором ключевые решения будут приниматься без их ведома.
Де Риьвер подчеркнул, что Франция здесь играет особую роль, так как является постоянным членом Совета Безопасности ООН, у нее есть ядерное оружие, и она имеет с Россией многовековые исторические связи.
Поэтому и президент Макрон неделю назад собрал по этому вопросу представителей Германии, Великобритании, Украины, США. Так мы показываем готовность участвовать в процессе урегулирования. Нужно, чтобы все, кто может принести какую-то добавленную стоимость, участвовали для того, чтобы найти устойчивое решение.
По его словам, Париж желает, чтобы Украина не только выжила и осталась независимым государством, но и могла самостоятельно определять свое будущее и обладать достаточной обороноспособностью.
Украина чувствует необходимость в среднесрочной и долгосрочной перспективе защищать себя, отметил посол. Для достижения этой цели, по мнению де Ривьера, существуют два взаимодополняющих пути. Первый заключается в самостоятельной обороне Украины, что предполагает наращивание ее военного потенциала и укрепление армии, чтобы в будущем страна могла самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Он уточнил, что речь идет исключительно об оборонительных мерах, а не о каких-либо наступательных действиях против соседних государств.
Второй вариант включает предоставление Украине дополнительных гарантий безопасности. По словам дипломата, это позволит стране рассчитывать на поддержку партнеров в случае агрессии, что полностью соответствует Уставу ООН и нормам международного права. Посол отметил, что важно помочь Киеву укрепить собственные оборонительные возможности и одновременно создать систему гарантий безопасности.
Николя де Ривьер отметил, что Франция внесла значительный вклад в укрепление обороноспособности Украины. С 2022 года она направила «чуть более €5 млрд на безопасность и помощь Украине».