Французский посол считает, что Европа должна участвовать в урегулировании на Украине

Украина чувствует необходимость в среднесрочной и долгосрочной перспективе защищать себя, отметил посол. Для достижения этой цели, по мнению де Ривьера, существуют два взаимодополняющих пути. Первый заключается в самостоятельной обороне Украины, что предполагает наращивание ее военного потенциала и укрепление армии, чтобы в будущем страна могла самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Он уточнил, что речь идет исключительно об оборонительных мерах, а не о каких-либо наступательных действиях против соседних государств.