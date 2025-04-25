Венецианская комиссия обсудит в Кишиневе закон об антикоррупционных судах

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Проект закона о антикоррупционных судах будет обсуждаться в Кишиневе на уровне Венецианской комиссии (ВК) Совета Европы. Для этого в Молдову прибудет делегация ведомства с визитом документирования.
Как сообщает пресс-служба парламента Молдовы, члены делегации ВК проведут переговоры с депутатами парламентского большинства и оппозиции. Также будут проведены встречи с представителями судебной системы и прокуратуры.
В ходе дискуссий особое внимание будет уделено поправке, зарегистрированной депутатом Вероникой Рошкой, председателем комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету, которая направлена на корректировку законопроекта на основе полученных мнений и предложений, сформулированных в ходе публичных консультаций. Поправка предусматривает создание специализированных судов по борьбе с коррупцией, в том числе специализированной антикоррупционной коллегии при Кишиневском суде и антикоррупционных коллегий в Апелляционной палате сектора Центр. По мнению авторов, такое решение потребует меньше ресурсов, чем создание отдельной структуры.
Судьи, которые будут работать в этих судах, будут рассматривать дела, связанные с коррупцией на высоком уровне, а также другие сопутствующие преступления. Они также будут уполномочены осуществлять судебный пересмотр документов, выданных Национальным органом по неподкупности, в случаях, когда обнаруживаются существенные различия между полученным доходом и приобретенным имуществом.
Законопроект о антикоррупционной судебной системе и внесении поправок в некоторые нормативные акты был принят в первом чтении 30 ноября 2023 года.