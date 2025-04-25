Венецианская комиссия обсудит в Кишиневе закон об антикоррупционных судах

В ходе дискуссий особое внимание будет уделено поправке, зарегистрированной депутатом Вероникой Рошкой, председателем комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету, которая направлена ​​на корректировку законопроекта на основе полученных мнений и предложений, сформулированных в ходе публичных консультаций. Поправка предусматривает создание специализированных судов по борьбе с коррупцией, в том числе специализированной антикоррупционной коллегии при Кишиневском суде и антикоррупционных коллегий в Апелляционной палате сектора Центр. По мнению авторов, такое решение потребует меньше ресурсов, чем создание отдельной структуры.