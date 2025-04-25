Военные расходы НАТО превысили $1,3 трлн в 2024 году

БРЮССЕЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Страны — участницы НАТО в 2024 году израсходовали на оборонные нужды более $1,3 трлн, на $123 млрд больше, чем в 2023 году. Такие сведения приводятся в ежегодном отчете Североатлантического альянса.
Военные расходы стран организации в 2024 году составили рекордные $1,303 трлн, из них $818 млрд (64%) пришлись на США. Доля европейских членов НАТО и Канады составила $468 млрд. Этот показатель увеличился на 19,4% по сравнению с 2023 годом. Подсчет велся по обменному курсу 2021 года.
В 2023 году расходы альянса на оборону превысили $1,180 трлн. В 2024 году этот показатель вырос на $123 млрд. За последние 10 лет, как отмечается в отчете, совокупные военные расходы членов НАТО увеличились на $700 млрд.
НАТО в 2014 году поставила задачу довести военные расходы всех стран альянса до 2% их ВВП в течение 10 лет. Как указано в докладе, эту задачу выполнили 22 из 32 членов организации. Как ожидается, на саммите в Гааге в конце июня будет установлена новая планка военных расходов, которая может превысить 5%.