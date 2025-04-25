Военные расходы НАТО превысили $1,3 трлн в 2024 году

НАТО в 2014 году поставила задачу довести военные расходы всех стран альянса до 2% их ВВП в течение 10 лет. Как указано в докладе, эту задачу выполнили 22 из 32 членов организации. Как ожидается, на саммите в Гааге в конце июня будет установлена новая планка военных расходов, которая может превысить 5%.