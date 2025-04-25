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Глава Бобровского райсуда Воронежской области Анатолий Попов уходит в отставку

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области удовлетворила заявление председателя Бобровского районного суда Анатолия Попова об отставке. Решение было принято на заседании коллегии 23 апреля.

Источник: Reuters

Господин Попов сложит полномочия 17 июля. На должность председателя он был назначен указом президента от 23 октября 2012 года. В 2019 году его полномочия продлили на второй срок.

9 апреля ККС объявила об открытии вакансии председателя Бобровского райсуда. Прием заявлений от потенциальных кандидатов продлится до 15 мая включительно. Помимо этого, в судебной системе Воронежской области в настоящее время открыты еще девять вакантных должностей, на заседании коллегии были рассмотрены заявления претендентов на эти должности и выданы рекомендации.

17 апреля в Черноземье указом президента были назначены 12 судей во всех областях макрорегиона.