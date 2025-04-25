Глава Бобровского райсуда Воронежской области Анатолий Попов уходит в отставку

9 апреля ККС объявила об открытии вакансии председателя Бобровского райсуда. Прием заявлений от потенциальных кандидатов продлится до 15 мая включительно. Помимо этого, в судебной системе Воронежской области в настоящее время открыты еще девять вакантных должностей, на заседании коллегии были рассмотрены заявления претендентов на эти должности и выданы рекомендации.