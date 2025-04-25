Власти Ростова утвердили список необходимых вещей на случай ЧС

Из документа следует, что город организует резерв, состоящий из продуктов питания, средств индивидуальной защиты, транспорта и вещевого имущества. План организации пунктов предполагает наличие 150 индивидуальных рационов питания и 375 литров питьевой бутилированной воды, при расчете питьевой воды на 2,5 л. в сутки на человека и пищи на 50 человек с размещением не более трех суток.