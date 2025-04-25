Еще четыре муниципалитета Волгоградской области удостоены почетного звания

Председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин отметил, что присвоение этого звания — важный шаг в увековечении памяти о подвиге жителей Волгоградской области и защитников Сталинграда. Это событие приурочено к 80-летию разгрома фашистских войск под Сталинградом и стало результатом взаимодействия исполнительной и законодательной власти. Спикер регионального парламента подчеркнул, что присвоение звания населенным пунктам — это дань уважения подвигу их жителей.
Камышин, известный как родина летчика Алексея Маресьева, был важнейшим центром по снабжению Сталинградского фронта. Находясь в прифронтовой зоне, он обеспечивал транспортировку военной техники и продовольствия для фронта. Светлоярская земля сыграла ключевую роль в остановке 4-й танковой армии Германии в августе 1942 года. Здесь бойцы 15-й гвардейской стрелковой дивизии не только сдержали натиск врага, но и отбросили его, что стало важным шагом к контрнаступлению Красной армии. Суровикинский район стал ареной боевых действий с июля по декабрь 1942 года, когда был создан Сталинградский фронт, а Октябрьский район был важным оборонительным рубежом — боевые действия здесь начались
Все 4 муниципалитета сыграли важную роль в обороне Сталинграда. Звание «Рубеж Сталинградской доблести» символизирует признательность Поколению Победителей и защитникам Отечества.
«Это еще одно напоминание всему миру о том, что мы никому не позволим переписать или исказить нашу историю, будем с честью нести звание народа-победителя, народа-освободителя и продолжать работу по сохранению наследия Победы», — подчеркнул Александр Блошкин.
Согласно закону звание «Рубеж Сталинградской доблести» присуждается населенным пунктам, где были проявлены мужество и героизм защитников во время Сталинградской битвы. Ранее это звание уже получили станица Клетская, города Серафимович и Котельниково, а также рабочий поселок Городище. С 2024 года решением регпарламента по итогам встреч губернатора Андрея Бочарова с ветеранами звание также присваивается за массовый трудовой героизм жителей, обеспечивавших всем необходимым фронт.