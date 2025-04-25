Еще четыре муниципалитета Волгоградской области удостоены почетного звания

Камышин, известный как родина летчика Алексея Маресьева, был важнейшим центром по снабжению Сталинградского фронта. Находясь в прифронтовой зоне, он обеспечивал транспортировку военной техники и продовольствия для фронта. Светлоярская земля сыграла ключевую роль в остановке 4-й танковой армии Германии в августе 1942 года. Здесь бойцы 15-й гвардейской стрелковой дивизии не только сдержали натиск врага, но и отбросили его, что стало важным шагом к контрнаступлению Красной армии. Суровикинский район стал ареной боевых действий с июля по декабрь 1942 года, когда был создан Сталинградский фронт, а Октябрьский район был важным оборонительным рубежом — боевые действия здесь начались 4—5 августа 1942 года, когда противник атаковал с юга. Оперативная группа генерала Чуйкова успешно выполнила задачу по задержке продвижения врага к Сталинграду. К 26 ноября 1942 года 51-я армия Сталинградского фронта остановила наступление немецких танков, превосходивших ее силы в 6 раз.