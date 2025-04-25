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Еще четыре муниципалитета Волгоградской области удостоены почетного звания

Города Камышин и Суровикино, а также рабочие поселки Светлый Яр и Октябрьский получили почетное звание «Рубеж Сталинградской доблести». Соответствующие законы были приняты на заседании регионального парламента по инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин отметил, что присвоение этого звания — важный шаг в увековечении памяти о подвиге жителей Волгоградской области и защитников Сталинграда. Это событие приурочено к 80-летию разгрома фашистских войск под Сталинградом и стало результатом взаимодействия исполнительной и законодательной власти. Спикер регионального парламента подчеркнул, что присвоение звания населенным пунктам — это дань уважения подвигу их жителей.

Камышин, известный как родина летчика Алексея Маресьева, был важнейшим центром по снабжению Сталинградского фронта. Находясь в прифронтовой зоне, он обеспечивал транспортировку военной техники и продовольствия для фронта. Светлоярская земля сыграла ключевую роль в остановке 4-й танковой армии Германии в августе 1942 года. Здесь бойцы 15-й гвардейской стрелковой дивизии не только сдержали натиск врага, но и отбросили его, что стало важным шагом к контрнаступлению Красной армии. Суровикинский район стал ареной боевых действий с июля по декабрь 1942 года, когда был создан Сталинградский фронт, а Октябрьский район был важным оборонительным рубежом — боевые действия здесь начались 4—5 августа 1942 года, когда противник атаковал с юга. Оперативная группа генерала Чуйкова успешно выполнила задачу по задержке продвижения врага к Сталинграду. К 26 ноября 1942 года 51-я армия Сталинградского фронта остановила наступление немецких танков, превосходивших ее силы в 6 раз.

Все 4 муниципалитета сыграли важную роль в обороне Сталинграда. Звание «Рубеж Сталинградской доблести» символизирует признательность Поколению Победителей и защитникам Отечества.

«Это еще одно напоминание всему миру о том, что мы никому не позволим переписать или исказить нашу историю, будем с честью нести звание народа-победителя, народа-освободителя и продолжать работу по сохранению наследия Победы», — подчеркнул Александр Блошкин.

Согласно закону звание «Рубеж Сталинградской доблести» присуждается населенным пунктам, где были проявлены мужество и героизм защитников во время Сталинградской битвы. Ранее это звание уже получили станица Клетская, города Серафимович и Котельниково, а также рабочий поселок Городище. С 2024 года решением регпарламента по итогам встреч губернатора Андрея Бочарова с ветеранами звание также присваивается за массовый трудовой героизм жителей, обеспечивавших всем необходимым фронт.