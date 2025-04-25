Учебные гранаты Ф-1 хотят купить для школ Самарской области за 956 тыс. рублей

Начальная цена контракта составляет 956,29 тыс. рублей. За эти деньги в течение 30 дней с момента заключения соглашения нужно доставить 130 макетов гранаты РГО, 120 РГН, 121 Ф-1 и еще 118 РГД-5.
В основном должны быть выполнены из металла, кроме первого. Допускается в том числе пластик. Привезти все нужно на улице Фрунзе, 62/64. Там же находится заказчик — самарское управление Минобра и науки.
Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 14 мая. Итоги подведут 16-го числа того же месяца. А недавно рассказывали, что самарские школьники активно участвуют в генеральной уборке города.