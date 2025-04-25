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Ни тонны, ни килограмма: Юрий Слюсарь опроверг информацию о завозе новых партий замазученного песка

Ростовская область, 25 апреля 2025. DON24.RU. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заверил, что после инцидента с завозом 1800 т замазученного песка на полигон в Семикаракорском районе новых партий не поступало.

Источник: ТАСС

Об этом глава региона сообщил в ходе отчета о работе донского правительства за 2024 год.

«Больше ни одной тонны, ни одного килограмма этого песка не поступило», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

По словам врио губернатора, полигон продолжает работать в штатном режиме, а ввоз особо опасных отходов исключен — за этим установлен особый контроль.

Глава региона уточнил, что утилизировать замазученный песок на данной площадке не планируют — она для этого не предназначена. Ведется поиск других полигонов, соответствующих требованиям для подобной утилизации.

Параллельно природоохранная прокуратура и Росприроднадзор проводят проверку деятельности полигона.

«Если будут найдены какие-то нарушения, которые говорят о его неправильном функционировании, мы будем дальше принимать соответствующие решения», — отметил Юрий Слюсарь.