Ни тонны, ни килограмма: Юрий Слюсарь опроверг информацию о завозе новых партий замазученного песка

Об этом глава региона сообщил в ходе отчета о работе донского правительства за 2024 год.
«Больше ни одной тонны, ни одного килограмма этого песка не поступило», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
По словам врио губернатора, полигон продолжает работать в штатном режиме, а ввоз особо опасных отходов исключен — за этим установлен особый контроль.
Глава региона уточнил, что утилизировать замазученный песок на данной площадке не планируют — она для этого не предназначена. Ведется поиск других полигонов, соответствующих требованиям для подобной утилизации.
Параллельно природоохранная прокуратура и Росприроднадзор проводят проверку деятельности полигона.
«Если будут найдены какие-то нарушения, которые говорят о его неправильном функционировании, мы будем дальше принимать соответствующие решения», — отметил Юрий Слюсарь.