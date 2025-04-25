Лукашенко намерен проанализировать итоги возрождения территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС

В то время не было уверенности, что все предпринимаемые меры идут в правильном направлении, так как опыта преодоления такого рода катастроф просто не существовало, заметил Президент. «Правильно делали, неправильно… Я тогда об этом говорил, еще 30 лет назад: пройдет время, оно все расставит на свои места, и мы поймем, правильно мы делали или нет. Сегодня мы можем сделать определенные выводы. Если бы мы этой проблемой не занимались или, еще хуже, занимались бы так, как в первые десять лет, то Беларуси вообще бы уже не существовало. Все бы куда-то побежали, разбежались и так далее», — обратил внимание глава государства.