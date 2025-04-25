Лукашенко намерен проанализировать итоги возрождения территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС

В состав участников мероприятия включены глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, помощник Президента — инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по законодательству и государственному строительству Михаил Русый.
В центре внимания собравшихся — меры поддержки, экологические программы и социально-экономические инициативы для жителей территорий Гомельской области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.
Президент отметил, что в 2026 году исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Для Беларуси это важная дата, поскольку страна, хоть и не причастна ни к строительству этой атомной электростанции, ни к ее эксплуатации, ни к причинам, приведшим к аварии, но пострадала более всего. «Беда коснулась Беларуси и белорусского народа больше, чем кого-либо», — обратил внимание Александр Лукашенко.
Глава государства напомнил, что в первые десять лет с момента аварии были временем неопределенности и нагнетания страхов. «Я это хорошо помню. Будучи еще депутатом, я выезжал в эти районы, интересовался, что там происходило. Десять лет неразберихи. Кого-то отселяли, переселяли, что-то строили, делали. Потом мы опомнились, взялись за голову и поняли, что для белорусов другой земли не будет и другой страны тоже не будет. Надо думать, как жить в Беларуси, в том числе на этих землях. Был принят ряд программ, мы их называли чернобыльские программы», — сказал Александр Лукашенко.
В то время не было уверенности, что все предпринимаемые меры идут в правильном направлении, так как опыта преодоления такого рода катастроф просто не существовало, заметил Президент. «Правильно делали, неправильно… Я тогда об этом говорил, еще 30 лет назад: пройдет время, оно все расставит на свои места, и мы поймем, правильно мы делали или нет. Сегодня мы можем сделать определенные выводы. Если бы мы этой проблемой не занимались или, еще хуже, занимались бы так, как в первые десять лет, то Беларуси вообще бы уже не существовало. Все бы куда-то побежали, разбежались и так далее», — обратил внимание глава государства.