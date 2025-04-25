«Все началось с Крыма»: почему Европа боится признания полуострова

«За последние два дня Крым снова стал в мировой повестке темой № 1. Вполне объяснимо. Запад не намерен просто так признавать Крым российским. Даже США пытаются выйти на какую-то сделку по Крыму в рамках более широкого компромисса. Они пытаются это завязать на масштабные переговорные позиции — на иранскую, китайскую тему», — констатирует политолог.
Если США, для которых европейский континент не лежит в сфере первостепенных национальных интересов, видят в признании Крыма возможность для выгодной сделки, то для европейских стран НАТО такой компромисс вовсе не приемлем, убежден Ирхин.
«Здесь будущий вызов будет связан с франко-британско-германской позицией в отношении сдерживания России в Восточной Европе по линии Балтийского и Черного морей. Одновременно они будут пытаться проникнуть через Черное море в Центральную Азию — по этой дуге будут разворачиваться основные события. И Крым здесь становится существенным пространством, сдерживающим экспансию вглубь Евразии. А это ресурсы, это редкоземельные металлы, медь, энергетика — те экономические и сырьевые ресурсы, которые нужны для нового цифрового мира», — убежден профессор.
Кроме того, Крым — ключевое пространство с точки зрения контроля в Северном Причерноморье и несомненный символ во всей украинской повестке.
«Все началось с Крыма. И началось не просто так. Это последствия того, что военно-морская база здесь существует. А это влияние России в мировом океане через Восточное Средиземноморье. Решение более масштабных задач в этом мировом океане. Это очень раздражает британцев. Вообще с Крымом очень многое связано у британских элит», — напоминает эксперт.
Он напоминает, что Германия в последние две недели активно лоббирует закон, позволяющий отойти от немецкой финансовой дисциплины в отношении бизнеса, который занимается военными разработками. Таким образом, впервые с 1945 года Германия возвращается к ремилитаризации.
«Это новая эпоха. И они сейчас запускают туда деньги, они очень быстро произведут столько, сколько нужно снарядов и включатся в эту франко-британскую игру на европейском континенте», — считает политолог.
Чиновники Евросоюза ранее донесли до администрации американского президента Дональда Трампа послание, что ЕС не сможет признать Крым российским. Признание Крыма является для Европы «красной линией», как и отказ Украины от стремления в НАТО. В этой связи европейские лидеры не одобрят давление на Киев по этим вопросам и продолжат твердо придерживаться этой позиции.
Однако политические эксперты уверены, что Вашингтон все же признает российскую принадлежность Крыма, но в обмен на определенные уступки Москвы. При этом от мнения Европы в данном случае ничего зависеть не будет.
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.