«Все началось с Крыма»: почему Европа боится признания полуострова

«Здесь будущий вызов будет связан с франко-британско-германской позицией в отношении сдерживания России в Восточной Европе по линии Балтийского и Черного морей. Одновременно они будут пытаться проникнуть через Черное море в Центральную Азию — по этой дуге будут разворачиваться основные события. И Крым здесь становится существенным пространством, сдерживающим экспансию вглубь Евразии. А это ресурсы, это редкоземельные металлы, медь, энергетика — те экономические и сырьевые ресурсы, которые нужны для нового цифрового мира», — убежден профессор.