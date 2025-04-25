Финансирование здравоохранения Башкирии превысило 110 млрд рублей.

Более 110 миллиардов рублей в Башкирии выделили для сферы здравоохранения в 2024 году. Об этом в своих соцсетях сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.
Как подчеркнул глава регионального кабмина, благодаря поддержке отрасли обеспеченность медработниками скорой помощи составила 6,6 человека на 10 тысяч населения, увеличившись на свыше 16%. Выполнен капремонт 68 объектов, установлено 135 модульных конструкций. Компенсации на общую сумму 280 млн руб. получили 279 специалистов.
«В 2025 году откроем новый хирургический корпус Республиканского кардиоцентра, планируем ввести в строй 6 поликлиник: в Благовещенске, Янауле, Учалах, селах Аскарово, Аскино и Бакалах. В Акъяре откроем филиал Сибайского медколледжа, это должно помочь подготовке кадров для Зауралья», — поделился Назаров.
По его данным, благодаря диспансеризации выявлено более 20 тыс. заболеваний и начато своевременное лечение пациентов.
«Впервые в истории Башкортостана врачи центра детской онкологии и гематологии самостоятельно начали осуществлять пересадку костного мозга. В прошлом году провели три такие операции. В целом же мы входим в топ-10 российских регионов по количеству трансплантаций», — отметил премьер-министр Башкирии.