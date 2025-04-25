Финансирование здравоохранения Башкирии превысило 110 млрд рублей.

«Впервые в истории Башкортостана врачи центра детской онкологии и гематологии самостоятельно начали осуществлять пересадку костного мозга. В прошлом году провели три такие операции. В целом же мы входим в топ-10 российских регионов по количеству трансплантаций», — отметил премьер-министр Башкирии.