С 1 мая в Беларуси повышаются размеры бюджета прожиточного минимума

Согласно представленным данным, БПМ в среднем на душу населения повышается на 3,3% и составит 462,58 рубля.
Если говорить об отдельных категориях граждан, то с 1 мая по 31 июля бюджет прожиточного минимума для детей до 3 лет будет равняться 288,72 рубля; для детей от 3 до 6 лет — 386,86 рубля; для детей от 6 до 18 лет — 451,60 рубля.
Для трудоспособного населения БПМ установлен на уровне 498,10 рубля; для пенсионеров — 333,59 рубля.
Ранее мы информировали о том, что с 1 июля все социальные выплаты будут перечисляться только на базовый счет.