С 1 мая в Беларуси повышаются размеры бюджета прожиточного минимума

Если говорить об отдельных категориях граждан, то с 1 мая по 31 июля бюджет прожиточного минимума для детей до 3 лет будет равняться 288,72 рубля; для детей от 3 до 6 лет — 386,86 рубля; для детей от 6 до 18 лет — 451,60 рубля.