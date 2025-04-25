Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 мая в Беларуси повышаются размеры бюджета прожиточного минимума

Как информирует Министерство труда и социальной защиты, с 1 мая в Беларуси устанавливаются новые размеры бюджета прожиточного минимума, которые будут действовать до 31 июля текущего года.

Источник: БелТА

Согласно представленным данным, БПМ в среднем на душу населения повышается на 3,3% и составит 462,58 рубля.

Если говорить об отдельных категориях граждан, то с 1 мая по 31 июля бюджет прожиточного минимума для детей до 3 лет будет равняться 288,72 рубля; для детей от 3 до 6 лет — 386,86 рубля; для детей от 6 до 18 лет — 451,60 рубля.

Для трудоспособного населения БПМ установлен на уровне 498,10 рубля; для пенсионеров — 333,59 рубля.

Ранее мы информировали о том, что с 1 июля все социальные выплаты будут перечисляться только на базовый счет.