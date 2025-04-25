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Варшава рассчитывает, что США оставят своих военных в Польше

Польские власти надеются, что американские военные продолжат базироваться на территории страны, даже если Белый дом инициирует кампанию по выводу своего контингента из Европы.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Shutterstock

Об ожиданиях правительства Польши рассказал глава МИДа республики Радослав Сикорский. Как сообщает «Интерфакс», министр уточнил, что сейчас в Польше дислоцируется американский контингент, численность которого достигает 10 тысяч бойцов.

Министр иностранных дел добавил, что Пентагон должен принять решение оставить часть своих военнослужащих в Польше для защиты восточного фланга НАТО от исходящей оттуда «угрозы».

​​​​23 апреля министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон больше не будет единственным гарантом безопасности в Европе. Глава Пентагона считает, что европейские страны должны повысить военный потенциал.

Ранее американские СМИ раскрыли планы США о передислокации до 10 тыс. военнослужащих из Восточной Европы на базы в другие регионы. Такое количество бойцов — это 50% от всей группировки американского контингента, базирующегося в странах, граничащих с Украиной.

В апреле стало известно о выводе американских войск с базы в Польше, откуда распределялась военная помощь Украине. Сообщалось, что солдат и военную технику пока перебрасывают на другие объекты НАТО на польской территории. В Пентагоне объяснили решение реализацией «стратегии по оптимизации военных операций США».