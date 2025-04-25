Варшава рассчитывает, что США оставят своих военных в Польше

В апреле стало известно о выводе американских войск с базы в Польше, откуда распределялась военная помощь Украине. Сообщалось, что солдат и военную технику пока перебрасывают на другие объекты НАТО на польской территории. В Пентагоне объяснили решение реализацией «стратегии по оптимизации военных операций США».