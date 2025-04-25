Зонтик от ядерного дождя. Запад предлагает Беларуси отказаться от ЯО — и это не шутка

Никогда такого не было, и вот опять. Западные «доброжелатели» настойчиво советуют Беларуси избавиться от ядерного оружия — вернуть обратно в Россию. А заодно изменить Конституцию, закрепив безъядерный статус государства, и взять на себя лидерство в продвижении идей по ядерному разоружению в Европе. Звучит как запоздалая первоапрельская шутка? Давайте разбираться.

Источник: РИА "Новости"

Авторы, или правильнее сказать, глашатаи идеи, — группа неправительственных организаций. Кто стоит за подобными НПО, платит и заказывает музыку, догадаться не сложно.

В десятистраничном отчете, который планируется подбросить на площадки ООН, изложены озабоченности, советы и увещевания. Мол, угроза ядерной войны заметно возросла, а размещение в Беларуси ядерного оружия не способствует миру во всем мире.

«Мы признаем, что у Беларуси и других государств есть причины полагаться на ядерное сдерживание в обеспечении своей безопасности — в частности, для предотвращения агрессии или применения ядерного оружия против своих стран. Однако международное право требует, чтобы такие государства находили альтернативу ядерному сдерживанию», — говорится в отчете.

Что подразумевается под альтернативой? Конкретного ответа у советчиков нет. Правда, в тексте упоминается Устав ООН, Международный суд, а еще доверие, прозрачность и международное сотрудничество. Другими словами, Беларуси в вопросах безопасности предлагают положиться на волю случая.

А ведь когда-то — чуть более 30 лет назад — нам уже делали подобные предложения. Тогда же, на заре своей независимости, Беларусь поверила «доброжелателям» и во имя общего мира и благополучия добровольно сбросила с себя ядерную броню. В июле 1993 года Беларусь официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), став первым государством, добровольно отказавшимся от возможности обладания ядерным оружием, оставшимся после распада СССР. Вывод ЯО с территории Беларуси был завершен в ноябре 1996 года.

Все это мы хорошо помним, как, впрочем, и пункты Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года, в котором зафиксированы обязательства США, Великобритании и России по предоставлению Беларуси гарантий безопасности в связи с присоединением нашей страны к ДНЯО. Уважать независимость, суверенитет и существующие границы Республики Беларусь, воздерживаться от угрозы силой или от применения силы против территориальной целостности и политической независимости Беларуси, воздерживаться от экономического принуждения…

И что мы имеем сейчас? Базы НАТО и военные маневры у наших границ, бесконечные угрозы и провокации, попытки изолировать Беларусь на международной арене и уже не просто экономическое принуждение, а настоящую экономическую войну против нашей страны. В своем отчете «доброжелатели» об этом почему-то не пишут.

Год назад, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания, глава государства Александр Лукашенко назвал вывод стратегического ядерного оружия из Беларуси ошибочным. «Мне пришлось подписывать этот документ. Но если бы мне пришлось принимать тогда решение, мы бы никогда не вывели стратегическое ядерное оружие с территории Беларуси. Это был мощнейший арсенал. Нам не надо было бы никакого другого современного оружия. Но это было решено до меня по требованию американцев», — сказал Президент.

Однако Беларусь сделала выводы. В недавнем интервью МТРК «Мир» Александр Лукашенко произнес очень важные для нашей страны слова — Беларусь обеспечила себе полную безопасность. Ключевую роль здесь играет заключенный с Россией договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. И, конечно, размещение на нашей территории российского тактического ядерного оружия. А ведь в планах еще разместить и ракетный комплекс «Орешник».

Здесь необходимо четко обозначить. Для Беларуси ядерное оружие — это не инструмент устрашения. Это наша гарантия безопасности. И, если хотите, фактор сдерживания той безумной «партии войны», которая ныне управляет Западом.

От Беларуси западные ястребы получили предельно ясный месседж. «Я предупредил всех своих врагов, “друзей” и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть — ядерное оружие или еще какое-то», — обозначил нашу позицию Президент.

При этом глава государства неоднократно давал понять, что рассматривает ядерное оружие исключительно в оборонительных целях. Образно выражаясь, «ядерный зонтик» Беларуси нужен для того, чтобы этого «дождя» никогда не было.

Здесь стоит отметить, что размещение ядерного оружия в Беларуси не только обеспечивает безопасность нашей страны, но и дает возможность сохранить экономику и уровень благосостояния граждан. Военные траты подразумевают колоссальные финансовые вливания. Соседняя Польша уже влезла в многомиллиардные кредиты, закупая оружие и военную технику. Долговое бремя ложится на плечи населения — погашать кредиты придется польской молодежи, а затем и последующим поколениям. Аналогичная ситуация и в других странах ЕС, где власти уже сокращают социальные программы и предупреждают население о необходимости затягивать пояса из-за планов Брюсселя по милитаризации.

Могла ли Беларусь позволить себе многомиллиардные траты на вооружение? Тем более в условиях, когда против нас ведется санкционная война. Ответ очевиден. Конечно, мы и сегодня вкладываем немалые средства в оборону. Но это не идет ни в никакое сравнение с тем, что пришлось бы делать нашей стране при отсутствии ядерного зонтика.

Но вернемся к нашему отчету, где есть еще один любопытный момент. Авторы призывают Беларусь возобновить инициативу о создании Европейской зоны, свободной от ядерного оружия, а также взять на себя лидерство в продвижении данной идеи. При этом сами же и признают, что соответствующая инициатива в 1990-е годы выдвигалась нашей страной трижды, но так и не нашла поддержки. «К сожалению, ни одна из этих инициатив не была реализована в то время», — констатируют авторы отчета.

На самом деле за годы своей независимости Беларусь выдвинула множество мирных инициатив. Мы и сегодня выступаем за неделимую безопасность, за более справедливый миропорядок, за международное партнерство. И не наша вина, что западные партнеры остаются глухи к любой инициативе Беларуси, направленной на обеспечение мира и безопасности. Мы со своей стороны уже сделали немало шагов. Время пустых ожиданий прошло.

К слову, решение разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие в каком-то смысле можно считать еще одной мирной инициативой с нашей стороны. Вполне вероятно, это позволило обезопасить не только нашу страну, но и весь европейский регион. По крайней мере это поубавило воинственный пыл западных ястребов, а заодно поумерило территориальные аппетиты соседней Польши.

И все же после прочтения этого десятистраничного отчета возникает вопрос — а на кого вообще рассчитаны эти труды?

На ум приходит только одно — европейские элиты заварили кашу, которую сегодня не могут расхлебать. Конечно, когда за их спинами стояли американцы, подбадривая и подстрекая, можно было размахивать шашкой и раздувать щеки, разрушая архитектуру безопасности на нашем континенте. Однако ситуация кардинально изменилась. И вот уже ведущие европейские страны готовы многое отдать, чтобы выторговать для себя хоть какую-то гарантию безопасности. А еще лучше отмотать обратно, вернув все на круги своя.

Вот только для Беларуси подобный камбэк не имеет смысла. Не наша страна разбрасывала камни. И не нам их собирать. Однако мы, как и тридцать лет назад, настроены исключительно на мир. Ведь мир — это и есть самая надежная гарантия безопасности. И для Европы она вполне доступна. Была бы воля.

Вита ХАНАТАЕВА,

БЕЛТА.