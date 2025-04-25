Минниханов дал ряд поручений финансистам Татарстана

По НДФЛ Минниханов поручил продолжать работу комиссий по легализации «теневой» заработной платы. Он подчеркнул, что в шести районах Татарстана допущено снижение поступлений НДФЛ. Также Раис республики поручил разобраться по поступлениям в рамках упрощенной системы налогообложения, так как по целому ряду муниципалитетов также допущено снижение платежей.