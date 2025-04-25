Минниханов дал ряд поручений финансистам Татарстана

«Целый ряд крупных предприятий уже снизил свои платежи по налогу на прибыль, и возможно продолжение данной негативной динамики. Ключевые задачи отраслевых министерств — вести постоянный мониторинг показателей предприятий, анализировать их прогнозы, принимать меры для их поддержки», — заявил Раис Татарстана.
По НДФЛ Минниханов поручил продолжать работу комиссий по легализации «теневой» заработной платы. Он подчеркнул, что в шести районах Татарстана допущено снижение поступлений НДФЛ. Также Раис республики поручил разобраться по поступлениям в рамках упрощенной системы налогообложения, так как по целому ряду муниципалитетов также допущено снижение платежей.
Следующим пунктом стал земельный налог, поступления по которому снизились в первом квартале сразу в 24 муниципалитетах. «Необходимо провести анализ причин и срочно принять меры. Также нужно провести детальный анализ по неналоговым доходам от использования муниципальных земель и имущества», — поручил Минниханов.
Отдельное внимание Раис Татарстана обратил на необходимость равномерного расходования бюджета и недопустимость срочного проведения расходов в последние месяцы года. При этом он подчеркнул, что за первый квартал текущего года расходы составили 17,3% от годового плана.
В заключение Минниханов напомнил, что в республике реализуется пилотный проект по повышению прозрачности сделок при строительстве и ремонте объектов путем приобретения подрядчиками стройматериалов через биржевые торги.
Он поручил продолжить расширение количества участников таких закупок привлекать на биржу производителей стройматериалов, включая недропользователей.
«Пусть прозрачно будет. Биржа она все показывает. И им же спокойнее и проще доказать что они никаких нарушений не допускали — все куплено на бирже», — подчеркнул лидер республики.