Впервые на Иннопроме в Ташкенте примут участие Афганистан, Саудовская Аравия и ОАЭ

«На “Иннопром” в Ташкент всегда приезжает очень много делегаций из стран-партнеров Узбекистана. И на этот раз это будут и новые страны, такие как Афганистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты», — сказал Атрашкин, отвечая на вопрос о новых гостях выставки.