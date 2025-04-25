Впервые на Иннопроме в Ташкенте примут участие Афганистан, Саудовская Аравия и ОАЭ

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Делегации из Афганистана, Саудовской Аравии и ОАЭ впервые примут участие в выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте в конце апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программного директора «Иннопрома» Антона Атрашкина.
Пятая выставка «Иннопром. Центральная Азия» состоится в Ташкенте 28 — 30 апреля. Организаторами экспозиции выступают министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и министерство промышленности и торговли России.
«На “Иннопром” в Ташкент всегда приезжает очень много делегаций из стран-партнеров Узбекистана. И на этот раз это будут и новые страны, такие как Афганистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты», — сказал Атрашкин, отвечая на вопрос о новых гостях выставки.
Он уточнил, что делегации этих стран будут представлять представители правительственных структур и экспортных агентств.
Среди традиционных участников ташкентского «Иннопрома» помимо представителей из России делегации из стран Центральной Азии и Беларуси, добавил Атрашкин. В 2021 году в Ташкенте, впервые за пределами России, состоялась выставка «Иннопром». С 2022 года форум проводится уже в формате «Иннопром. Центральная Азия».
В 2024 году в выставочной экспозиции приняли участие более 400 компаний из России, Узбекистана, Беларуси и Китая. Общая площадь выставки превысила 14 тысяч квадратных метров. По итогам форума было подписано порядка 45 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве на сумму около $4 млрд.