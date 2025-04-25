Лукашенко высказался на тему привлечения в Беларусь трудовых мигрантов, в том числе из Пакистана

«Если мы хотим сохранить свою страну, сохранить наш народ, быть суверенными, независимыми, строить Музей истории белорусской государственности и нашего народа и любоваться, какими мы были и сколько веков мы живем, в основе должна лежать экономика. А это — люди. Если мы хотим работать, управлять процессами, никакого страха нет, что к нам приедут (мигранты из других стран. — Прим. БЕЛТА). Из тысячи человек будут у нас, допустим, 60 или 100 человек иностранцев. Это нормальная практика, — подчеркнул глава государства. — А вообще у нас трудовых ресурсов в общем-то достаточно. А где не хватает, мы просветим каждого человека и возьмем его жить на самой прекрасной земле — белорусской земле. Из любой страны. Тех, кто захочет работать».