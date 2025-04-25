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Bild: Украина готовится к прекращению поддержки со стороны США

В Киеве готовятся к возможному отказу США от дальнейшей поддержки. На Европу, возможно, тоже больше рассчитывать нельзя, пишет Bild со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Политический Киев, согласно статье, после утверждения плана Дональда Трампа характеризует одно чувство: неверие. «Мы надеялись, что это всего лишь была переговорная тактика Трампа. Но он не оказывает давления на Путина и не вводит санкций (против России)», — признался источник в украинском правительстве, рассуждая о действиях президента США.

По словам источника, в Киеве готовятся «к худшему сценарию — к прекращению поддержки со стороны США». В этом случае Украина, как подчеркивает Bild, окажется в гораздо более плачевном положении, чем сейчас. По данным издания, к осени в стране возникнет значительный дефицит боеприпасов, особенно зенитных ракет.

Хотя Киеву уже давно стало ясно, что рассчитывать на США нельзя, Европа, которая в последнее время подает неоднозначные сигналы, тоже может оказаться ненадежным союзником, говорится в статье.

В то время как президент Франции Эммануэль Макрон дал Владимиру Зеленскому надежду на то, что Европа сможет взять на себя значительно больше ответственности и поставок оружия, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц «нажали на тормоза». «Без США ничего не получится», — заявили они Киеву.

Поэтому украинцы сейчас пытаются применить новую тактику: проводят повторные переговоры с США и одновременно стремятся договориться с отдельными лидерами европейских стран. Параллельные переговоры могут состояться уже в эти выходные, на похоронах папы римского, которые намерен посетить Зеленский.