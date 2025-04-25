Bild: Украина готовится к прекращению поддержки со стороны США

В то время как президент Франции Эммануэль Макрон дал Владимиру Зеленскому надежду на то, что Европа сможет взять на себя значительно больше ответственности и поставок оружия, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц «нажали на тормоза». «Без США ничего не получится», — заявили они Киеву.