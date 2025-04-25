Хабиров объявил о создании в Башкирии Фонда развития креативных индустрий.

Сегодня в Уфе Радий Хабиров проводит первое заседание Совета по развитию креативных индустрий, созданного по его указу. На этой новой стратегической площадке будет происходить обмен идеями, обсуждение конкретных проектов и инициатив, приниматься решения по развитию новой, но важной для нашей страны и республики сферы.
Глава республики отметил, что заседание Совета планируется проводить два раза в год и следующее состоится в августе в Стерлитамаке во время фестиваля «Купец 2.0».
Уполномоченным органом по координации этой работы будет министерство экономического развития и инвестиционной политики. Определяем опорную организацию — это будет Дирекция развития креативных индустрий при Центре стратегических разработок Республики Башкортостан. Представлю вам её директора Марию Орешникову. Прошу правительство в срок до 5 мая представить предложения по структуре, финансированию деятельности Дирекции с таким условием, чтобы она начала работать уже с 15 мая. У нас есть уже две структуры у креативного сообщества: региональная экспертная группа и открывшийся вчера Клуб продюсеров.
На представителей креативных индустрий распространяется действие многих инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. Это льготные займы, субсидии, поручительства, в том числе через институты развития бизнеса — Гарантийный фонд, Центр поддержки экспорта, АНО «Башкирская микрокредитная компания», нефинансовые меры поддержки (Центр «Мой креативный бизнес»).
«Я вижу целесообразность создания отдельного Фонда развития креативных индустрий на поддержку креативных проектов с капиталом 50 млн рублей. Даю поручение правительству разработать механизм создания этого фонда и критерии оценки проектов, которые будем через него поддерживать. Поручаю обеспечить в месячный срок его запуск», — сказал Радий Хабиров.