«Прямой разговор» с губернатором Омской области

Он рассказал, что до конца 2030 года правительство региона отремонтирует более 950 км автомобильных дорог, построит и реконструирует 90 км автодорог. До майских праздников на крупнейших улицах Омска появится новая пластиковая разметка, а ко Дню города откроют движение на бульваре Архитекторов.