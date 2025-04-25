«Прямой разговор» с губернатором Омской области

Он рассказал, что до конца 2030 года правительство региона отремонтирует более 950 км автомобильных дорог, построит и реконструирует 90 км автодорог. До майских праздников на крупнейших улицах Омска появится новая пластиковая разметка, а ко Дню города откроют движение на бульваре Архитекторов.
Также губернатор сообщил, что примет участие в шествии «Бессмертный полк» вместе с семьёй. Он добавил, что в День Победы Омск планирует посетить легендарная Ада Занегина, благодаря которой построили танк «Малютка».
Всего на «Прямой разговор» поступило более 1 000 вопросов. Хоценко отметил, что такая форма диалога жителей и власти помогает принимать правильные управленческие решения.