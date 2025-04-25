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«Прямой разговор» с губернатором Омской области

В прямом эфире Виталий Хоценко ответил на вопросы из социальных сетей и платформы обратной связи портала Госуслуги.

Источник: Om1 Омск

Он рассказал, что до конца 2030 года правительство региона отремонтирует более 950 км автомобильных дорог, построит и реконструирует 90 км автодорог. До майских праздников на крупнейших улицах Омска появится новая пластиковая разметка, а ко Дню города откроют движение на бульваре Архитекторов.

Также губернатор сообщил, что примет участие в шествии «Бессмертный полк» вместе с семьёй. Он добавил, что в День Победы Омск планирует посетить легендарная Ада Занегина, благодаря которой построили танк «Малютка».

Всего на «Прямой разговор» поступило более 1 000 вопросов. Хоценко отметил, что такая форма диалога жителей и власти помогает принимать правильные управленческие решения.